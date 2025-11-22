Chisme

¿Qué esconde la nueva apariencia del hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt? La transformación de Knox que desata la polémica en redes

Los internautas sacan sus conclusiones antes de tiempo. 

Por Eili Aranza Devia Viloria
Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 08:00 am

El hijo biológico de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, Knox Léon Jolie-Pitt, se encuentra en el ojo de la atención mediática luego de que en sus recientes apariciones públicas, a sus 17 años, muestra una transformación física muy femenina.

Aunque el cambio más evidente del joven es su impresionante crecimiento en altura, superando ya a su madre, y demostrando el rápido desarrollo físico típico de la adolescencia, la opinión de los internautas se divide entre dos fuertes comparaciones:

Por un lado, se encuentran los que aseguran que el chico es el vivo "Clon" de Brad Pitt, a esta idea se suman medios usuarios de redes sociales, quienes aseguran que Knox es la "viva imagen de su padre", señalando la herencia de la estructura facial, la mandíbula y la mirada de Brad Pitt, especialmente su look en la juventud o en películas icónicas.

Sin embargo, otros observadores destacan que su porte elegante y la delicadeza de sus facciones también recuerdan fuertemente a las de su madre, Angelina Jolie, o incluso a su tío materno, James Haven, reflejando una mezcla genética notable.

Por otro lado, a través de las plataformas de video y foros, numerosos usuarios han opinado que Knox "se ve muy femenino" o con un estilo andrógino. Esta percepción, a menudo basada en ángulos de fotos o en su cabello largo o estilo de ropa oversize en el día a día, viene acompañada de una teoría social y psicológica no verificada.

De esa manera, los internautas aseguran que esta supuesta "apariencia femenina" se debe a la falta de una figura paterna activa y presente en el hogar tras el mediático divorcio.

Cabe destacar, que el hijo de la famosa expareja se encuentra en una etapa de gran cambio y madurez, donde la atención se centra tanto en su innegable herencia genética como en el estilo que está forjando.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
bienestar
gastronomía
Sabado 22 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América