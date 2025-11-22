¿Qué esconde la nueva apariencia del hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt? La transformación de Knox que desata la polémica en redes

Suscríbete a nuestros canales

El hijo biológico de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, Knox Léon Jolie-Pitt, se encuentra en el ojo de la atención mediática luego de que en sus recientes apariciones públicas, a sus 17 años, muestra una transformación física muy femenina.

Aunque el cambio más evidente del joven es su impresionante crecimiento en altura, superando ya a su madre, y demostrando el rápido desarrollo físico típico de la adolescencia, la opinión de los internautas se divide entre dos fuertes comparaciones:

Por un lado, se encuentran los que aseguran que el chico es el vivo "Clon" de Brad Pitt, a esta idea se suman medios usuarios de redes sociales, quienes aseguran que Knox es la "viva imagen de su padre", señalando la herencia de la estructura facial, la mandíbula y la mirada de Brad Pitt, especialmente su look en la juventud o en películas icónicas.

Sin embargo, otros observadores destacan que su porte elegante y la delicadeza de sus facciones también recuerdan fuertemente a las de su madre, Angelina Jolie, o incluso a su tío materno, James Haven, reflejando una mezcla genética notable.

Por otro lado, a través de las plataformas de video y foros, numerosos usuarios han opinado que Knox "se ve muy femenino" o con un estilo andrógino. Esta percepción, a menudo basada en ángulos de fotos o en su cabello largo o estilo de ropa oversize en el día a día, viene acompañada de una teoría social y psicológica no verificada.

De esa manera, los internautas aseguran que esta supuesta "apariencia femenina" se debe a la falta de una figura paterna activa y presente en el hogar tras el mediático divorcio.

Cabe destacar, que el hijo de la famosa expareja se encuentra en una etapa de gran cambio y madurez, donde la atención se centra tanto en su innegable herencia genética como en el estilo que está forjando.

