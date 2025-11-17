El precio que Robbie Williams paga: terapia para adelgazar deteriora su salud

Suscríbete a nuestros canales

El conocido cantante británico, Robbie Williams expone sin tapujos los efectos secundarios que experimenta tras someterse a un tratamiento de adelgazamiento. El famoso lo compara con inyecciones tipo Ozempic o Mounjaro, y el efecto más reciente que el artista denuncia es el deterioro de su vista.

En este sentido, confesó que su visión se volvió borrosa, por eso destacó que ya no atribuye el problema a la edad, sino a las inyecciones de Mounjaro que se ha aplicado para mantener a raya los kilos de más.

"Llevo un tiempo viendo borroso, y cada vez va a peor. No creo que sea por la edad; creo que son las inyecciones. El otro día fui a un partido de fútbol americano y los jugadores eran solo manchas borrosas en el campo verde frente a mí", confesó Robbie Williams.

Por ese motivo, el cantante insta a sus seguidores y a la gente que considera estos tratamientos a investigar los posibles riesgos. Busca advertir sobre los efectos adversos que pueden surgir.

Robbie Williams también comparte otra consecuencia grave de su rápida pérdida de peso, y es que anteriormente, los médicos le diagnosticaron escorbuto (una enfermedad producida por la escasez o ausencia en la alimentación de vitamina C). El supresor de apetito provoca que él deje de comer y no consuma los nutrientes esenciales.

Cabe destacar, que el artista siempre suele hablar abiertamente de su batalla contra la dismorfia corporal y la baja autoestima.

