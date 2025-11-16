El escándalo de "Wicked": esto se sabe sobre el fan que agredió a Ariana Grande en la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

Johnson Wen fue acusado formalmente en un tribunal de Singapur el viernes 14 de noviembre por el delito de alteración del orden público.

Según los reportes judiciales, el propio Wen ha manifestado su intención de declararse culpable del cargo. De ser condenado, enfrenta una pena máxima de una multa de 2,000 dólares singapurenses (aproximadamente 1,540 USD). Las autoridades judiciales de la ciudad-estado son conocidas por su estricto cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden público.

El incidente: un forcejeo repentino en la alfombra amarilla

El evento ocurrió la tarde del jueves 13 de noviembre durante la premiere de la película "Wicked: For Good" en un centro comercial de Singapur.

Wen logró saltar una barrera de protección y corrió hacia Ariana Grande, quien en ese momento recorría la alfombra amarilla junto a sus coestrellas Cynthia Erivo, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.

En videos del incidente que se volvieron virales, se observa a Wen agarrando a Grande, quien mostró una reacción de gran sorpresa y susto. La actriz Cynthia Erivo fue la primera en reaccionar, separando al intruso de manera enérgica y protegiendo a su compañera, antes de que el personal de seguridad interviniera para llevar detenido a Wen.

Tras el forcejeo, Michelle Yeoh también se acercó a consolar a una Ariana Grande visiblemente conmocionada.

El acusado: un historial de interrupciones a celebrities

Johnson Wen, de 26 años y de nacionalidad australiana, es conocido en redes sociales con el alias de "Pyjama Man". En su perfil de Instagram, que cuenta con miles de seguidores, se autodenomina "el troll más odiado" y tiene un historial documentado de interrumpir eventos públicos para acercarse a celebridades.

Antecedentes notables de Wen:

Junio 2025: Irrumpió en el escenario durante un concierto de Katy Perry en Sídney, Australia .

Agosto 2024: Interrumpió la final masculina de 100 metros en los Juegos Olímpicos de París al saltar una barricada y correr en la pista .

Diciembre 2024: Interrumpió un concierto de The Chainsmokers .

2023: Intentó irrumpir en la final de la Copa del Mundo de Cricket y en el Mundial Femenino de la FIFA .

Lejos de mostrar arrepentimiento, Wen publicó en sus redes sociales un video del incidente con Grande, agradeciéndole "por dejarlo saltar a la alfombra amarilla". También afirmó haber estado "libre después de ser arrestado".

Repercusiones y el contexto de una estrella

El incidente generó una fuerte condena pública y en redes sociales. Muchos seguidores de Grande expresaron su indignación, calificando el acto de Wen como una agresión y mostrando preocupación por el impacto emocional que podría tener en la artista.

La preocupación de los fans se ve agravada por el hecho de que Ariana Grande vive con ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT) desde el atentado terrorista de 2017 en su concierto de Mánchester, donde 22 personas perdieron la vida. "Ariana ha pasado por tantas cosas aterradoras... y pensaste que sería divertido saltar la barrera?", escribió un usuario en redes, reflejando el sentimiento general.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube