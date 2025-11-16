Se viene el live action de 'Alicia en el País de Las Maravillas' y su actriz principal es una reconocida cantante ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

En un giro inesperado, Sabrina Carpenter ha sido seleccionada para interpretar a Alicia, la protagonista de la famosa historia de Lewis Carroll, en la próxima adaptación live action que llevará a los cines un mundo más mágico y visualmente impactante. Carpenter, de 25 años, se une a un elenco que promete traer nuevos matices al clásico de Disney, siguiendo la tradición de las versiones live action que han renovado las películas animadas del estudio.

Los fanáticos de la actriz están emocionados por ver su interpretación del personaje, quien es conocida por su talento y su capacidad para cautivar en pantalla.

Sabrina Carpenter: de disney channel al gran cine

Carpenter nació el 11 de mayo de 1999 en Lehigh Valley, Pennsylvania. A los 25 años, ha logrado consolidarse como una de las figuras más queridas de la televisión y la música juvenil. Comenzó su carrera a una edad temprana, pero fue su participación en la exitosa serie de Disney Channel Girl Meets World (2014-2017), como Maya Hart, la mejor amiga de Riley (interpretada por Rowan Blanchard), lo que la catapultó a la fama. La serie, un spin-off de Boy Meets World, fue muy popular y permitió a Carpenter mostrar sus habilidades tanto como actriz como cantante.

Tras el éxito de la serie, Sabrina continuó desarrollando su carrera musical. Su primer álbum, Eyes Wide Open (2015), la estableció como una prometedora cantante pop, y su estilo de música fresca y pegajosa le permitió captar una gran base de seguidores. A lo largo de los años, ha lanzado varios discos y sencillos, como Singular Act I (2018) y Singular Act II (2019), que han sido bien recibidos tanto por la crítica como por sus fanáticos.

Además de su carrera en televisión y música, Carpenter ha expandido su presencia en el cine, participando en películas como The Hate U Give (2018) y Work It (2020), en la cual interpretó a Quinn, una chica con grandes sueños de convertirse en una estrella del baile.

El futuro de Sabrina Carpenter en Hollywood

Con la elección para interpretar a Alicia, Sabrina Carpenter continúa su ascenso en la industria del entretenimiento. Este nuevo proyecto marca otro gran paso en su carrera cinematográfica, ya que el papel de Alicia la coloca en el centro de uno de los proyectos más esperados de Disney.

Además de Alicia en el País de las Maravillas, Carpenter ha estado involucrada en otros proyectos interesantes, como la película de Netflix Emergency (2022), y su carrera musical sigue creciendo, con nuevos lanzamientos previstos para los próximos años. Sabrina también ha mantenido una sólida presencia en redes sociales, donde interactúa de forma cercana con sus seguidores y sigue siendo una de las figuras más influyentes entre los jóvenes.

