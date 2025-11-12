¡43 años entre controversias y escándalos! Estas son algunas de las polémicas que protagoniza Patricia Schwarzgruber

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, la conocida actriz y presentadora venezolana Patricia Schwarzgruber, celebra sus 43 primaveras y se le va a celebrar con un recorrido algunos escándalos en los que consistentemente la han puesto en el ojo del huracán, principalmente debido a sus conflictos con los padres de sus dos hijos.

Las polémicas más sonadas de Patricia Schwarzgruber

Conflictos parentales:

La polémica más recurrente y conocida gira en torno a las diferencias que mantiene con los padres de sus dos hijos, Sofía (hija de Jonathan Montenegro) y Mauricio (hijo de Daniel Otayek), sobre la posibilidad de que ellos puedan compartir con los niños.

Y es que para nadie es un secreto que con Jonathan Montenegro, la relación siempre ha sido de conflicto público y legal constante a raíz de su separación en 2011, enfocándose en la imposibilidad de que él ejerza su rol paterno y vea a su hija Sofía.

El conflicto ha escalado tanto, que la hija de los actores se puso del lado de su madre y la llegó hasta a defender públicamente ante acusaciones del actor de ser un "papá de Instagram". El actor, por su parte, ha lamentado públicamente no haber podido estar presente en los cumpleaños de su hija.

Por otro lado, con el empresario Daniel Otayek, con quien se casó en enero de 2015 y se separó en 2016, también ha protagonizado escándalos por las diferencias en cuanto a la convivencia con el hijo de ambos, Mauricio.

En el pasado, Daniel Otayek hizo pública una medida preventiva de prohibición de salida del país del niño, a la que la actriz respondió en redes sociales señalando que era parte de las "frustraciones" del padre.

Además, el empresario ya también ha denunciado públicamente que la actriz presuntamente usó a su hijo "para fines publicitarios".

Señalamientos y críticas en Redes Sociales:

La actriz ha sido criticada muchas veces en redes sociales y siempre suele recibir señalamientos por su forma de llevar la maternidad con sus hijos alejados de sus padres, y los usuarios ven mal la manera en la que expone a sus hijos en las redes sociales y supuestamente los utiliza para promocionar o hacer publicidad.

Además, en múltiples ocasiones ha sido atacada en redes sociales por decisiones personales sobre su hija Sofía, como pintarle el cabello o mostrarla muy maquillada en algunas publicaciones.

Por su parte, es sabido que Patricia Schwarzgruber muestra su carácter fuerte al hablar en sus redes y rechazar categóricamente estas acusaciones, calificando de "mentira" que ella explote o exponga a sus hijos a la inseguridad, y suele argumentar que llevarlos a fotos es para que estén con ella y sean cuidados por ella.

Sorteo de Pruebas COVID-19:

Durante la pandemia, las hermanas Patricia, junto a su hermana Erika Schwarzgruber realizaron una campaña publicitaria para un laboratorio, sorteando pruebas de COVID-19.

Este acto fue duramente criticado en redes sociales y por figuras públicas, dada la crisis sanitaria del momento, y la polémica fue tal que se vieron obligadas a eliminar la publicación.

La vida de la famosa siempre ha estado cargada de muchas polémicas y criticas por parte de los internautas.

