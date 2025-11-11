Seis décadas y más: Michael Jackson desafía el tiempo en la lista Billboard

Suscríbete a nuestros canales

Más de una década después de su fallecimiento, el legado de Michael Jackson demuestra ser más atemporal que nunca, su famoso himno de 1982, "Thriller", ha regresado al Top 10 de la prestigiosa lista Billboard Hot 100.

De esta manera, el "Rey del Pop" se catapulta con un logro sin precedentes al ser el primer artista en la historia en tener éxitos en el Top 10 de esta lista en seis décadas diferentes como solista.

El clásico zombificado, que originalmente alcanzó el puesto número 4 en enero de 1984, ascendió del puesto 32 al número 10 en la última actualización semanal de la lista, un salto impulsado por el lanzamiento del primer avance de la película biográfica "Michael", cuyo estreno está previsto para 2026.

Además, cabe destacar que con el pasar los años, "Thriller" se consolidó como el himno no oficial de Halloween. Las reproducciones en streaming y la rotación radial se disparan cada octubre.

Cabe destacar, que Michael Jackson ha tenido canciones en el Top 10 de Billboard en las décadas de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y ahora en los 2020. Con este récord, el fallecido cantante supera al legendario Andy Williams, quien mantuvo el récord anterior con éxitos en cinco décadas, impulsado en gran parte por su clásico navideño.

El regreso de "Thriller" a la cima de las listas demuestra que el arte, el impacto cultural y la música de Michael Jackson aún trasciende en generaciones, manteniéndolo, indiscutiblemente, como el único Rey del Pop.

