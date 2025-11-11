George Clooney revela secreto incómodo: la verdad de su cuerpo que genera un chiste de doble sentido

Suscríbete a nuestros canales

El conocido actor y eterno galán de Hollywood, George Clooney, durante el estreno de su nueva película, confesó que le sorprendía que a sus 64 años de edad, habían cosas que ya no "funcionaban como antes".

Lejos de ocultar los achaques de la edad, el actor y director es conocido por siempre compartir reflexiones que transforman el envejecimiento de una crisis a una tranquila aceptación, enfocada en la serenidad y la vida familiar.

Durante el estreno de su nueva película 'Jay Kelly', le hicieron una entrevista a George Clooney que se hizo viral debido a que con mucho humor contó que le sorprendía cómo con el pasar de los años habían partes de su cuerpo que ya no funcionaban.

"Es como que de repente te despiertas un día y se te cayó un brazo y piensas: '¿Qué diablos le pasó a mi brazo?'", Dijo el actor con una sonrisa en el rostro dando a entender que hablaba con doble sentido.

Cabe destacar que aunque sigue siendo una figura envidiable, el actor no evade los comentarios sobre los desafíos físicos de ser un hombre maduro en el ojo público, y en otras ocasiones George Clooney ya ha bromeado sobre la dificultad de "desarrollar músculo" a su edad, contrastando con la facilidad de la juventud.

Incluso el ícono de estilo ha bromeado sobre su apariencia, mencionando en tono jocoso su necesidad de usar gorra para ocultar el "mal pelo" después de un tinte fallido, y admitiendo que llamarse "mediana edad" a los 64 es "un poco generoso".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube