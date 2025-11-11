¡Del campo al escenario! el jugador venezolano Miguel Rojas participará en los Latin Grammy 2025: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Rojas fue confirmado oficialmente como uno de los presentadores de la próxima edición de los Latin GRAMMY. El atleta venezolano, quien actualmente juega como shortstop para los Dodgers de Los Ángeles, expande así su presencia más allá del diamante para participar en la ceremonia que reconocerá lo mejor de la música latina. La noticia fue anunciada a través de la cuenta oficial de la academia, generando inmediata reacción entre sus seguidores y la comunidad deportiva.

Un atleta con influencia en redes sociales

La inclusión de Rojas en el evento representa la creciente tendencia de integrar figuras deportivas en ceremonias de entretenimiento. Bajo el seudónimo "Miggy's Locker", el pelotero ha construido una significativa presencia digital donde comparte contenido sobre béisbol y estilo de vida. Su participación en los Latin GRAMMY refleja el reconocimiento a su influencia más allá del terreno de juego y la conexión natural entre el deporte y la música latina, dos pilares fundamentales de la cultura hispana.

Detalles de la transmisión y ceremonia

La 26.a Entrega Anual del Latin GRAMMY se llevará a cabo el 13 de noviembre desde el Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay Resort de Las Vegas. La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 pm, donde Miguel Rojas se unirá a otras estrellas del entretenimiento para entregar los galardones. Esta participación marca un hito en la carrera del pelotero, quien recientemente renovó su contrato con los Dodgers para la temporada 2025, demostrando su versatilidad como atleta e influenciador en la comunidad latina.

