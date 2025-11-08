La música latina vibra rumbo a Las Vegas: así se define la batalla de los Latin Grammys 2025

Suscríbete a nuestros canales

La 26.ª edición de los 26th Annual Latin GRAMMY Awards abre su telón con un abanico de nominados que reflejan lo más vibrante de la música latina actual. Con figuras que dominan tanto el streaming como las listas globales, las categorías más importantes, Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, presentan un verdadero duelo de estilos, generaciones y territorios. A continuación, los nombres que encabezan la competencia más esperada de la música en español.

Nominados en categorías generales

Grabación del Año

“DtMF” – Bad Bunny (producido por Scotty Dittrich, JULiA LEWiS, Hydra Hitz, La Paciencia, MAG & Tyler Spry; ingenieros/mezcladores: Antonio Caraballo, Josh Gudwin, Roberto Rosado & Tyler Spry; ingeniero de mastering: Colin Leonard)

“Manchild” – Sabrina Carpenter (producido por Jack Antonoff & Sabrina Carpenter; ingenieros/mezcladores: Jack Antonoff, Bryce Bordone, Jozef Caldwell, Serban Gheanea, Sean Hutchinson, Oli Jacobs, Michael Riddleberger & Laura Sisk; mastering: Ruairi O’Flaherty)

“Anxiety” – Doechii (ella es productora; ingeniera/mezcladora: Jayda Love; mastering: Nicolas De Porcel)

“WILDFLOWER” – Billie Eilish (productor: FINNEAS; ingenieros/mezcladores: Jon Castelli, Aron Forbes & FINNEAS; mastering: Dale Becker)

“Abracadabra” – Lady Gaga (productores: Cirkut, Lady Gaga & Andrew Watt; ingenieros/mezcladores: Bryce Bordone, Serban Gheanea & Paul LaMalfa; mastering: Randy Merrill)

“Luther” – Kendrick Lamar With SZA (productores: Jack Antonoff, Bridgeway, M-Tech, roselilah, Sounwave & Kamasi Washington; ingenieros/mezcladores: Jack Antonoff, Ray Charles Brown Jr., Hector Castro, Oli Jacobs, Jack Manning, Sean Matsukawa, Dani Perez, Tony Shepperd, Laura Sisk & Johnathan Turner; mastering: Ruairi O’Flaherty)

“The Subway” – Chappell Roan (productor: Daniel Nigro; ingenieros/mezcladores: Chris Kaysch, Mitch McCarthy & Daniel Nigro; mastering: Randy Merrill)

“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars (productores: Rogét Chahayed, Cirkut, Omer Fedi & Bruno Mars; ingenieros/mezcladores: Serban Gheanea, Charles Moniz & Julian Vasquez; mastering: Chris Gehringer)

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (productores: Big Jay, La Paciencia, MAG & Tainy; ingenieros/mezcladores: Antonio Caraballo, Josh Gudwin, Luis Amed Irizarry & Roberto José Rosado Torres; compositores: Benito Antonio Martínez Ocasio, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Jay Anthony Nuñez & Marcos Efraín Masis; mastering: Colin Leonard)

SWAG – Justin Bieber (productores: Eddie Benjamin, Justin Bieber, Daniel Chetrit, Dijon, Carter Lang & Dylan Wiggins; ingenieros/mezcladores: Felix Byrne & Josh Gudwin; compositores: Eddie Benjamin, Justin Bieber, Daniel Chetrit, Dijon Duenas, Tobias Jesso Jr., Carter Lang, Jackson Lee Morgan & Dylan Wiggins; mastering: Dale Becker)

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter (productores: Jack Antonoff, Sabrina Carpenter & John Ryan; ingenieros/mezcladores: Zem Adu, Jack Antonoff, Bryce Bordone, Jozef Caldwell, Serban Gheanea, Jeff Gunnell, David Hart, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Oli Jacobs, Jack Manning, Joey Miller, Michael Riddleberger, John Ryan, Laura Sisk & Evan Smith; compositores: Amy Allen, Jack Antonoff, Sabrina Carpenter & John Ryan; mastering: Nathan Dantzler & Ruairi O’Flaherty)

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice (productor: Pharrell Williams; ingenieros/mezcladores: Mike Larson, Manny Marroquín, Rob Ulsh & Pharrell Williams; compositores: Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton & Pharrell Williams; mastering: Zach Pereyra)

MAYHEM – Lady Gaga (productores: Cirkut, Lady Gaga, Gesaffelstein & Andrew Watt; ingenieros/mezcladores: Bryce Bordone, Serban Gheanea & Paul LaMalfa; compositores: Henry Walter, Lady Gaga, Mike Lévy, Michael Polansky & Andrew Watt; mastering: Randy Merrill)

GNX – Kendrick Lamar (productores: Jack Antonoff & Sounwave; ingenieros/mezcladores: Jack Antonoff, Ray Charles Brown Jr., Jozef Caldwell, Oli Jacobs, Jack Manning, Dani Perez, Laura Sisk & Johnathan Turner; compositores: Jack Antonoff, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Matthew Bernard & Mark Anthony Spears; mastering: Ruairi O’Flaherty)

MUTT – Leon Thomas (productores: Freaky Rob, Peter Lee Johnson, D. Phelps & Leon Thomas; ingeniero/mezclador: Jean-Marie Horvat; compositores: Lazaro Andrés Camejo, Freaky Rob, Peter Lee Johnson, D. Phelps & Leon Thomas; mastering: Dave Kutch)

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator (productor: Tyler, The Creator; ingenieros/mezcladores: NealHPogue, Tyler Okonma & Vic Wainstein; compositor: Tyler Okonma; mastering: Mike Bozzi)

Canción del Año

“Abracadabra” (Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt)

“Anxiety” (Jaylah Hickmon)

“APT.” (Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas)

“DtMF” (Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry)

“Golden [de KPop Demon Hunters]” (EJAE & Mark Sonnenblick)

“Luther” (Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington)

“Manchild” (Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter)

“WILDFLOWER” (Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell)

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach — “Elegantly Wasted” (Hermanos Gutiérrez Ft. Leon Bridges) + otros créditos

Cirkut — “Abracadabra” (Lady Gaga), “AEOMG” (Coco Jones) + otros créditos

Dijon — Baby (Dijon), “DAISIES” (Justin Bieber) + otros créditos

Blake Mills — For Melancholy Brunettes (& Sad Women) (Japanese Breakfast) + otros créditos

Sounwave — GNX (Kendrick Lamar)

Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen — “APT.” (ROSÉ & Bruno Mars), “Manchild” (Sabrina Carpenter) + otros créditos

Edgar Barrera — “Birthday Behavior” (BIA, Young Miko), “Coleccionando Heridas” (KAROL G, Marco Antonio Solís) + otros créditos

Jessie Jo Dillon — “Bless Your Heart” (Megan Moroney), “Patterns” (Kelsea Ballerini) + otros créditos

Tobias Jesso Jr. — “Another Baby!” (Dijon), “Golden Burning Sun” (Miley Cyrus) + otros créditos

Laura Veltz — “About You” (BigXthaPlug Ft. Tucker Wetmore), “Someone In This Room” (Jessie Murph Ft. Bailey Zimmerman) + otros créditos

La gala se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, EE.UU., y la transmisión en vivo será producida por TelevisaUnivision y se emitirá por sus plataformas en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT con pre-show una hora antes.

