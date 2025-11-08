Inicia la cuenta regresiva para el Miss Venezuela World 2025: aquí te compartimos los detalles de la noche más esperada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción, el brillo y la elegancia regresan a la pantalla venezolana con el Miss Venezuela World 2025, cuya gala final se celebrará el martes 12 de noviembre a las 8:00 p.m. El certamen será transmitido a través de Venevisión, Venevision Play y el canal oficial de Miss Venezuela en YouTube.

En esta edición, dos mujeres que conocen muy bien el mundo de la belleza asumirán la conducción del evento: Isabella Rodríguez, Miss Venezuela 2018, e Ileana Márquez Pedroza, Miss Venezuela 2023 y reconocida animadora y figura del certamen. Ambas prometen una noche llena de energía, empatía y glamour.

Una gala con propósito y emoción

La Organización Miss Venezuela anunció que esta edición estará centrada en el lema “propósito y emoción”, destacando no solo la belleza externa de las candidatas, sino también su compromiso social y la labor que realizan a través de sus proyectos de impacto comunitario.

Durante la gala, las participantes demostrarán su talento, carisma y preparación integral para representar al país en el Miss World 2025, una de las plataformas internacionales más prestigiosas del mundo de la belleza.

Un jurado de lujo

Cinco reconocidas personalidades nacionales e internacionales serán las encargadas de evaluar a las aspirantes:

Nieves Soteldo, destacada periodista de Venevisión.

Diana Silva, Miss Venezuela 2022.

Alejandra Conde, Miss Venezuela World 2020.

Giovanni Scutaro, renombrado diseñador de moda.

Mauricio Parilli, empresario e influyente figura del entretenimiento.

La noche que une a todo un país

Con una producción de alto nivel, el espectáculo promete pasarelas llenas de estilo, presentaciones musicales y la elegancia característica del certamen más importante del país.

La gala marcará además el cierre de meses de trabajo, retos y actividades de las candidatas, quienes han mostrado su crecimiento personal y profesional en esta ruta hacia la corona.

Camino a la corona

Con la emoción en su punto más alto y la preparación de las candidatas en la recta final, el Miss Venezuela World 2025 se perfila como una de las ediciones más esperadas de los últimos años. Desde cualquier rincón del mundo, los fanáticos podrán disfrutar en tiempo real del momento en que se conozca el nombre de la nueva representante de Venezuela ante el Miss World.

El 12 de noviembre, todas las miradas estarán puestas en la pasarela donde la belleza, el talento y el propósito se unirán para coronar a una nueva reina que llevará en alto el nombre de Venezuela.

