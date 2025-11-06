Álex González, baterista de Maná, protagoniza caída épica en pleno concierto: así reaccionó

Suscríbete a nuestros canales

La noche en Dallas tenía todos los ingredientes de un gran concierto de Maná, pero se convirtió en tendencia por un inesperado momento: Álex González, baterista y uno de los pilares del grupo, se cayó tras intentar maniobrar sobre su asiento mientras interpretaba uno de los éxitos más queridos de la banda. Sin embargo, la rapidez de su reacción y la continuidad del espectáculo fue lo que sorprendió a todos.

El momento del accidente

Mientras la banda interpretaba “Déjame Entrar”, Álex decidió subirse al banco de su batería y girar sobre él, pero perdió el equilibrio y cayó sobre la tarola y varios platillos. El impacto fue evidente, pero lo que sorprendió fue su inmediata recuperación: en segundos volvió a tocar, sin interrumpir la canción ni la energía del show.

Reacciones del público y redes sociales

El video de la caída de Álex González se viralizó rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que los fans inundaran las redes con sus reacciones. Más que reírse del accidente, muchos resaltaron la rapidez y temple del baterista, que en segundos se reincorporó y siguió tocando sin perder el ritmo ni la energía del concierto. Los comentarios destacaban cómo, incluso frente a un tropiezo inesperado, Álex demostró su profesionalismo y entrega

El momento también recordó a otros episodios icónicos de la banda, donde pequeños percances en el escenario no detuvieron la magia de sus conciertos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube