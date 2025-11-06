Tras los pasos de Mariah Carey: el famoso salsero que también le cantará a la Navidad

Suscríbete a nuestros canales

El ícono de la salsa, Víctor Manuelle, da un giro inesperado a su sonido con el estreno de su más reciente producción discográfica, 'La Parranda es Mía'. El famoso cantante puertorriqueño se aleja temporalmente del género salsero que domina para sumergirse por completo en los ritmos folclóricos y tradicionales de las fiestas de fin de año en la isla.

El artista, conocido como 'El Sonero de la Juventud', fue directo al señalar la intención detrás de este EP: "La Parranda es Mía no guarda relación alguna con la salsa. A diferencia de mis discos navideños anteriores, esta vez quise enfocarme en la trulla, la parranda, todo lo que identifica la música típica nuestra", explicó en la capital puertorriqueña.

Esta nueva entrega discográfica —la tercera en su repertorio festivo tras 'Una Navidad a Mi Estilo' (2007) y 'Memorias de Navidad' (2019)— representa un mosaico de la identidad musical navideña de Puerto Rico.

Los seguidores del intérprete escucharán en el álbum una mezcla de parrandas, trullas, aguinaldos, junto a los contagiosos compases de la bomba y la plena, ritmos autóctonos del Caribe.

Víctor Manuel Ruiz Velázquez (su nombre de pila) enfatizó que la propuesta es completamente original: "Todos los cortes son primicia. No contiene ninguna pieza regrabada", aseguró el salsero de 57 años.

"Si aspiramos a generar nuevos éxitos para las Navidades, debemos componer material inédito para estas fechas. No me opongo a quienes versionan temas, pero 'El jolgorio', 'Yo tenía una luz', 'El fuá', ya son clásicos indiscutibles", argumentó.

El vocalista subrayó que 'La Parranda es Mía' presenta seis composiciones nuevas que, según él, "el público va a disfrutar enormemente".

