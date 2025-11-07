Orgullo venezolano en los Latin Grammy 2025: dos talentos criollos se apoderan del backstage más esperado del año

Suscríbete a nuestros canales

Los Latin Grammy 2025 prometen más sabor latino que nunca, y Venezuela dirá “presente” por partida doble. La organización confirmó que la exreina de belleza Migbelis Castellanos y el comediante Marko Pérez serán los encargados de conducir el backstage oficial de la gala, un espacio donde convergen las emociones más auténticas de los artistas y donde cada palabra puede convertirse en viral. Con este anuncio, ambos consolidan su presencia internacional y suman un logro más en sus carreras dentro del entretenimiento.

Venezuela pisa fuerte en el escenario latino

Desde Las Vegas, epicentro de la música en español, la dupla venezolana representará al país en la antesala y cobertura detrás de cámaras del Latin Grammy 2025, que se celebrará el 13 de noviembre. Este año, el evento busca conectar más que nunca con el público digital, y por ello, los encargados del livestream serán dos figuras que dominan perfectamente el lenguaje de las redes y la televisión.

Marko Pérez, conocido por su humor irreverente y su enorme influencia en plataformas digitales y Migbelis Castellanos, una de las comunicadoras más carismáticas de la diáspora venezolana, unirán fuerzas para ofrecer entrevistas espontáneas, momentos inéditos y la cercanía que caracteriza a ambos.

Una dupla que promete chispa y conexión

No es casualidad que la Academia haya apostado por esta combinación: Castellanos aporta la elegancia y experiencia del mundo televisivo, mientras que Marko representa la autenticidad y la energía de las nuevas audiencias. Juntos buscarán romper la formalidad de los premios para mostrar el lado más humano, divertido y emocional de los artistas.

Además, la participación de ambos simboliza un reconocimiento al talento venezolano que sigue abriéndose espacio en escenarios internacionales, demostrando que el carisma “hecho en casa” sigue conquistando a la industria del entretenimiento.

Un reto que los coloca en el mapa global

Conducir el backstage de los Latin Grammy no es tarea sencilla: exige espontaneidad, dominio escénico y nervios de acero para manejar entrevistas de último minuto, cambios de horarios y decenas de artistas pasando en cuestión de segundos. Sin embargo, tanto Migbelis como Marko han demostrado tener la habilidad para moverse con soltura entre cámaras, improvisación y emociones al límite.

Para Castellanos, esta oportunidad reafirma su evolución como presentadora internacional, mientras que para Marko significa una consagración mediática después de años construyendo su carrera en Miami y en plataformas globales.

El toque venezolano que no pasa desapercibido

Más allá del glamour y los reflectores, su presencia en la gala es motivo de orgullo para la comunidad venezolana, que sigue exportando talento en diversas áreas del entretenimiento. La conexión entre ambos, la química frente a cámara y su capacidad para generar conversación en redes auguran una de las coberturas más comentadas del año.

