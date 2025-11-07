¿Se va o se queda? Qué pasó con Diosa Canales en la Casa de Alofoke

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad del reality se vio interrumpida por un momento de tensión cuando, durante la noche, la Diosa sufrió una caída física que alarmó a productores y compañeros. Los paramédicos ingresaron de inmediato para brindar asistencia, y los reportes oficiales indican que presentó deshidratación, por lo que permanece bajo hidratación intravenosa y observación médica estricta.

Mientras los participantes debatían sobre los últimos enfrentamientos y polémicas dentro de la casa, la participante sufrió un episodio de agotamiento que interrumpió la dinámica habitual. La atención médica fue inmediata, evitando que la situación se complicara y demostrando la rapidez con la que el equipo del reality responde a cualquier emergencia.

Factores que afectan la salud dentro del encierro

Aunque los concursantes cuentan con alimentación adecuada y cuidados constantes, el encierro implica una rutina distinta a la del exterior: menor exposición al sol, cambios de horarios, tensión emocional y actividades físicas limitadas. Estas condiciones, pueden generar episodios de deshidratación o agotamiento, como ha sucedido en ocasiones anteriores dentro del programa.

Estado actual y posible evolución

Por el momento, la Diosa continúa recibiendo hidratación vía suero y permanece bajo supervisión médica. No se ha confirmado si podrá reincorporarse inmediatamente a las actividades del reality o si necesitará un retiro temporal para recuperarse por completo. La producción mantiene comunicación constante con los especialistas y se espera un parte oficial en las próximas horas.

El episodio ha generado preocupación entre los seguidores del reality, quienes esperan su pronta recuperación y el regreso a la casa.

