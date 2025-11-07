¿Juntos de nuevo? Esta parejita de Hollywood no sabe cuándo decir adiós: la acción que confirma su regreso

Suscríbete a nuestros canales

Cuando todos creían que la historia de Bennifer había cerrado su último capítulo con un divorcio firmado, Ben Affleck y Jennifer Lopez reaparecieron en Venecia derrochando cercanía, miradas cómplices y un beso que se robó los flashes de los paparazzis. La escena, digna de un final feliz de película romántica, reavivó los rumores de reconciliación… aunque, detrás del glamour y el lujo del Festival de Cine, la historia podría ser mucho más compleja de lo que aparenta.

El hecho que encendió el escándalo

Hace pocos días se les vio juntos afuera de la mansión en Los Ángeles, pero, aún surgía la duda sobre si se trataba de un video viejo, sin embargo, esta vez fue a orillas del muelle de Venecia, donde Ben y JLo se tomaron unos segundos antes de subir a un elegante bote privado. El gesto fue rápido, pero suficiente para desatar el chisme, algunos testigos aseguran que hubo sonrisas nerviosas y cierta incomodidad cuando notaron las cámaras, lo que ha levantado sospechas de que la escena pudo haber sido más estratégica que espontánea.

La relación que nunca deja de dar titulares

El amor entre Affleck y Lopez es, desde hace más de dos décadas, una montaña rusa mediática. Se conocieron en 2002 durante el rodaje de Gigli, se comprometieron poco después y, cuando todo apuntaba a una boda de cuento, rompieron en 2004. Casi veinte años más tarde, sorprendieron al mundo con su reencuentro en 2021, se casaron en Las Vegas en 2022 y una fastuosa segunda ceremonia en Georgia, parecía el regreso triunfal de Bennifer… hasta que, en 2024, todo volvió a derrumbarse.

Divorcio millonario y silencios incómodos

Según medios estadounidenses, Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2024, marcando como fecha de separación el 26 de abril de ese mismo año. Detrás del anuncio, se hablaba de “diferencias irreconciliables” y agendas que no coincidían. Sin embargo, fuentes cercanas revelaron que el desgaste venía de meses atrás: discusiones sobre la exposición mediática, la presión de la prensa y el estilo de vida de cada uno habrían fracturado la relación.

En febrero de 2025, el proceso se cerró legalmente y ambos fueron declarados oficialmente solteros. Pero, ¿por qué entonces el beso público ahora?

¿Reencuentro romántico o contrato social?

Mientras algunos fanáticos celebran el posible “capítulo tres” de Bennifer, otros aseguran que el gesto responde más a intereses profesionales que sentimentales. Jennifer Lopez, que actualmente prepara un nuevo proyecto cinematográfico y musical, sabe cómo capitalizar la nostalgia del público. Ben Affleck, por su parte, mantiene una agenda ligada a la industria del cine, y no sería la primera vez que una pareja de celebridades se apoya mutuamente en público para desviar el foco mediático de temas personales o de negocio.

El peso del mito: cuando el amor se convierte en marca

A estas alturas, Bennifer es más que una pareja: es una marca global que ha vendido titulares, películas y campañas. Su historia ha sido escrita y reescrita por tabloides de medio mundo. Venecia, con su aire cinematográfico y sus canales románticos, solo fue el escenario perfecto para reavivar un relato que el público no deja morir.

