¿Se vienen los tigritos? Gianpiero Fusco y su prometida prometen un gran anuncio en redes

El preparador físico y creador de contenido venezolano Gianpiero Fusco compartió a través de sus redes sociales un video junto a su prometida en el que ambos aparecen con actitud festiva y anunciando que tienen una noticia importante que compartir con su audiencia. El video concluye mostrando la fecha del 6 de noviembre de 2025, marcando el día en que revelarán los detalles sobre este suceso que, según indican, cambiará sus vidas.

La gran revelación

Como lo prometido la gran revelación del anuncio llegó a través de su canal de Youtube en un video titulado "¿Tendremos hijos? Relaciones modernas y verdades incómodas" en el cual su prometida bromea sobre como debe dejar de presumir sus abdominales para que la gente no especule, entre risas, afirman que no están esperando un bebé y que todo ha sido rumores basados en chismes del internet.

Una relación que sigue sumando hitos

Gianpiero Fusco, conocido por su contenido sobre fitness y estilo de vida, mantiene una relación pública con su actual prometida desde hace aproximadamente dos años, cuando anunciaron su compromiso mediante una elaborada propuesta de matrimonio que también compartió con sus seguidores. Desde entonces, la pareja ha documentado diversos momentos importantes de su vida en común a través de las plataformas digitales.

