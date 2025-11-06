El show termina: Daniela Barranco destapa el drama en 'La Casa de Alofoke'

Suscríbete a nuestros canales

La segunda temporada del reality show dominicano "La Casa de Alofoke" sufrió un giro inesperado con el abandono voluntario de la popular influencer y cantante venezolana Daniela Barranco. Su partida, a solo días de haber ingresado al mediático encierro, ha generado una ola de especulaciones y debates entre los seguidores del programa y sus fans.

El hecho se confirmó cuando la criolla simplemente no apareció más ante las cámaras, dejando atrás una carta enigmática dirigida a sus compañeros de casa y al equipo de producción.

Aunque las razones específicas que llevaron a la artista a tomar esta drástica decisión no se revelaron con total claridad, la clave de su partida reside en una frase de su carta de despedida que ha capturado la atención del público.

Según se difundió, Daniela Barranco expresó que la principal razón para terminar su participación fue: "No podía permitirme afectar mi dignidad."

Esta declaración tan enfática sugiere que el ambiente, las dinámicas de convivencia, o quizás algún conflicto específico dentro de la casa, alcanzaron un punto en el que la artista sintió que su bienestar y su integridad personal estaban en riesgo.

Recordemos que en el reality hubo tensión desde que ingresó la colombiana Mariana Zapata, quien sería la novia del cantante Jlexis, participante con quien la venezolana habría iniciado un pequeño romance.

Tras la llegada de Mariana, la tensión se hizo presente y por ese motivo los internautas aseguran que Daniela Barranco decidió irse para sentirse respetada.

El show de Daniela Barranco

Sin embargo, a las pocas horas, la venezolana regresó con todo a La Casa de Alofoke, "Quiero que quede claro que jamás, ni nunca me iría de aquí por un hombre" manifestó a su re-entrada.

Además, aprovecho y le reclamó a Jlexis, por alimentar la narrativa que ella estaba enamorada de él, "cuando las cámaras no estaban encendidas, quien me buscabas eras tú", sostuvo Dani.

Daniela Barranco, también le puso las cartas sobre la mesa a Michael llamándolo "perdedor". "Aprovecharte que yo no estaba en la casa, y decir que «yo estaba en tí» eso sonó feo. Me dijiste débil, y débil es una persona que no sabe cuándo callarse".

El momento se llenó de tensión y la criolla le dijo sus verdades a todo el mundo.

