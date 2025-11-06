Acompañante de Angelina Jolie es arrestado durante su visita a Ucrania: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Angelina Jolie llegó a Ucrania sin informar previamente al gobierno ucraniano sobre sus planes de visita, según reveló Politico citando a un alto funcionario local. La actriz ingresó al país a pie, en lo que fue descrito como una visita "inesperada" por las autoridades. El medio señaló que la situación se complicó cuando un integrante de su comitiva fue reclutado por el Ejército ucraniano en un puesto de control.

Incidente de reclutamiento en puesto de control

Este martes, en la provincia de Nikoláev, vecina a la de Jersón, un miembro del equipo que acompañaba a Jolie fue reclutado por las fuerzas ucranianas. Las autoridades confirmaron el hecho a Político y señalaron que continúan investigando los detalles del incidente. En redes sociales circulan imágenes de vigilancia que muestran a Jolie en lo que parece ser un centro de reclutamiento.

Postura oficial del Ejército ucraniano

El Comando de las Fuerzas Terrestres del Ejército de Ucrania afirmó que ni la actriz "ni sus representantes influyeron en el trabajo" de los reclutadores. Según precisaron a la agencia UNIAN, "el ciudadano P. se está preparando actualmente para el servicio militar una vez que sea movilizado". Anteriormente se había informado que se trataba de uno de los choferes de Jolie, quien fue trasladado a un centro de reclutamiento para verificar su situación militar.

