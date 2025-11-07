Juan Luis Guerra revive un clásico: ¿Qué leyenda de la música canta ahora con él?

Suscríbete a nuestros canales

Treinta y cinco años después de su lanzamiento original, "Estrellitas y Duendes", uno de los himnos más queridos del icónico álbum Bachata Rosa del cantante Juan Luis Guerra, regresa con una nueva y sorprendente voz: la del maestro británico Sting.

Esta colaboración histórica marca la primera vez que ambos gigantes de la música unen sus talentos. El sencillo y el video oficial fueron presentados al público en una fusión que mostraba el celebrado sonido de Juan Luis Guerra con la profunda carga emocional de Sting.

Una de las grandes sorpresas de esta nueva versión es la inmersión total de Sting en el idioma: el exlíder de The Police canta la canción completamente en español, una proeza que ha sido elogiada por la crítica y los fans.

Juan Luis Guerra, ganador de 31 Latin Grammy y tres Grammy, expresó su profundo honor ante el encuentro musical. En un comunicado, el artista dominicano señaló: “Trabajar con Sting ha sido un honor inmenso, su arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a 'Estrellitas y Duendes'. Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un gran regalo y privilegio”.

Por su parte, Sting, cuya trayectoria incluye 17 premios Grammy, un Golden Globe y un Emmy, devolvió el gesto de admiración: “Siempre he admirado el trabajo de Juan Luis Guerra. Su composición tiene extraordinaria elegancia y profundidad, y fue un honor ser parte de esta nueva interpretación.”

El video, filmado en el legendario Power Station Studios de Nueva York y dirigido por Guerra Films, no solo acompaña la música, sino que documenta la conexión genuina entre los artistas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube