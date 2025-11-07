Victoria Ruffo confiesa: ¿Qué actor tiene los mejores besos de telenovela?

Suscríbete a nuestros canales

La conocida actriz mexicana, Victoria Ruffo, ha vuelto a acaparar la atención mediática, pero esta vez no por un nuevo melodrama, sino por una divertida revelación sobre su pasado romántico en la ficción.

Y es que la famosa decidió revivir una de sus escenas más famosas junto al actor Mauricio Ochmann, causando revuelo no solo por sus declaraciones sino por la reacción cómica de su hijo, José Eduardo Derbez.

Las anécdotas surgieron durante una conversación pública, donde Ruffo recordó su trabajo en la telenovela Victoria (2007). En la trama, la actriz interpretó a una mujer que iniciaba una relación con un hombre significativamente más joven, interpretado por Ochmann.

La controversia se encendió cuando, sin rodeos, la actriz desclasificó el "detrás de cámaras" de sus escenas de besos con el galán. Al preguntarle directamente sobre si Ochmann era un buen besador en pantalla, Ruffo no titubeó y afirmó, entre risas, que "sí besa bien".

La honestidad de Ruffo, que rara vez evita un tema, fue la chispa que encendió el revuelo. Este tipo de declaraciones directas y con humor son ya una marca registrada de la actriz, que sabe cómo mantener el interés de su público.

El momento más compartido y comentado no fue la revelación de Ruffo, sino la reacción de su hijo, José Eduardo Derbez, quien se encontraba presente. El joven actor y conductor, conocido por su sentido del humor y por exhibir la relación cercana con su madre, reaccionó a las palabras de Ruffo con una mezcla de incomodidad y broma, lo cual reflejó el sentir de muchos hijos que ven a sus padres en escenas románticas.

