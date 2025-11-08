El certamen más esperado: todo lo que debes saber para no perderte ningún detalle del Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

La edición número 72 del Miss Venezuela, un concurso de belleza nacional que se celebra en el país anualmente desde el año 1952, está pautada para el viernes 5 de diciembre de 2025, una fecha tradicionalmente marcada en el calendario de la belleza nacional. a 8:00 p.m. o 9:00 p.m. (hora de inicio típica para grandes galas).

La gala se llevará a cabo en el Centro Comercial Líder de la ciudad de Caracas y se espera que la animación estelar corra a cargo de la icónica Maite Delgado, junto al talento emergente, José Andrés Padrón, repitiendo la dupla que ha conquistado a la audiencia en ediciones recientes.

¿Dónde ver la gala final del Miss Venezuela 2025?

El magno evento tendrá una cobertura multiplataforma para que los fanáticos de la belleza en el país y el mundo no se pierdan ni un detalle:

Televisión Nacional: Venevisión (señal abierta para toda Venezuela).

Plataformas Digitales: Venevisión Play: Plataforma de streaming oficial. YouTube: A través del canal oficial de Miss Venezuela .

Canales Internacionales: Ve Plus y OnDirecTV, para la audiencia en el exterior.

El camino a la corona: lo que ya ha sucedido

Las 25 candidatas oficiales que representan a estados y regiones han superado ya varias etapas de preparación:

Presentación Oficial: Se celebró el pasado 11 de septiembre de 2025, donde las concursantes recibieron sus bandas. Gala de Bandas Especiales: Conocida también como "La Noche Dorada de la Belleza Venezolana", se llevó a cabo el jueves 30 de octubre de 2025. En esta ceremonia se entregaron los primeros reconocimientos por desempeño en desafíos y redes sociales (Miss Influencer, Miss Siempre Original, etc.).

La ganadora de la noche recibirá el título de Miss Universe Venezuela 2025, obteniendo el codiciado derecho de representar a Venezuela en el Miss Universo 2026.

Además, se realizarán ceremonias previas para elegir a las representantes nacionales para otros concursos de gran relevancia internacional: Miss World 2026 y Miss International 2026.

¿Quiénes son las favoritas?

Aunque el certamen de belleza nacional no es quien elige a sus candidatas favoritas, el público, los internautas y los expertos en el tema como los missólogos, son quienes se encargan de informar sobre aquellas misses que han generado mayor atención y que son mencionadas frecuentemente como fuertes competidoras.

Clara Vegas , Miss Miranda

, Andrea Molina , Miss Distrito Capital

, Gabriela Villegas , Miss Monagas

, Milena Soto , Miss Mérida

, Mística Núñez , Miss Falcón

, María Laura Evangelista, Miss Amazonas

