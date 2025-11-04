'La Casa de Alofoke 2': la confesión de Diosa Canales que provocó una renuncia del reality show

Suscríbete a nuestros canales

La participación de la cantante colombiana Valeria García, mejor conocida como Valka, en la segunda temporada de "La Casa de Alofoke" culminó de forma abrupta con una renuncia cargada de drama, ansiedad y un inesperado conflicto que involucró a su pareja, el artista puertorriqueño Dalex.

Valka, quien había generado un gran impacto en el reality, decidió abandonar la competencia tras una acumulación de factores que revelaron la alta presión que se vive en el formato.

Antes de la salida de la cantante, la venezolana, Diosa Canales decidió enfrenta a Dalex en frente de Valka y confesó que él le escribió a ella y a la Perversa.

El primer indicio de problemas para Valka fue su salud. Al llegar a la casa tras un periodo intenso de conciertos y trabajo, la falta de descanso le pasó factura: Valka sufrió mareos y fiebre por deshidratación y agotamiento extremo. La producción se vio obligada a retirarla de la casa para que recibiera atención médica y descanso. Aunque regresó con ánimos renovados y lista para cambiar el "juego", la fragilidad emocional ya estaba expuesta.

El verdadero catalizador de su salida fue un malentendido en el que se involucró su pareja, Dalex, y el productor del programa, Santiago Matías (Alofoke).

Dalex respondió a las declaraciones del productor y creador del programa que se transmite 24 horas a través de YouTube, quien afirmó que el reguetonero provocaba incomodidad en su pareja sintiendo celos de ella.

Ante la acusación de Matías, Dalex escribió en sus historias de Instagram: “No me metas en tus payasadas para formar controversia”.

“La única razón por la que yo fuera para la casa esa es para ver a mi reina @soyvalka, que la extraño con c*jones, que a propósito ella es demasiado para la m*erda de casa esa, la única con talento de verdad, que si ella no estuviera hay ni viera la m*erda esa, mamón”, añadió.

Con su pareja en conflicto abierto con la producción, Valka tomó la difícil decisión de renunciar, aunque aseguró que la idea de irse ya estaba latente.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube