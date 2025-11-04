¡La decisión está tomada! El hombre más sexy del mundo tiene 37 años: estás son las fotos que lo comprueban

Suscríbete a nuestros canales

La revista People ha desvelado su tan esperada selección anual del "Hombre Vivo Más Sexy" (Sexiest Man Alive) para 2025, coronando al actor británico Jonathan Bailey.

Conocido mundialmente por su cautivador papel como Lord Anthony Bridgerton en el exitoso drama de época de Netflix, Bridgerton, el famoso, de 37 años, toma el relevo de John Krasinski, el ganador de 2024.

El nombramiento de Jonathan Bailey es significativo no solo por su creciente popularidad, sino también porque lo convierte en el primer hombre abiertamente gay en recibir el icónico título desde que se creó la distinción en 1985 con Mel Gibson. Este hito subraya un cambio en la representación dentro de la cultura popular.

En una entrevista con People, Bailey expresó que el reconocimiento es un "enorme honor", aunque también lo calificó como "completamente absurdo" con su característico sentido del humor.

"Obviamente, estoy increíblemente halagado. Y es completamente absurdo. Ha sido un secreto, así que estoy bastante emocionado de que algunos amigos y familiares se enteren", comentó el actor a la revista.

Trayectoria de Jonathan Bailey

El actor ha demostrado ser uno de los talentos más versátiles de su generación. Su papel como el primogénito de los Bridgerton lo catapultó al estrellato global, enamorando a la audiencia con la intensidad de su personaje.

Próximamente lo veremos retomar su papel como el Príncipe Fiyero en la secuela del esperado musical cinematográfico Wicked: For Good, que se estrenará a finales de este mes de noviembre.

Recientemente obtuvo una nominación al Emmy por su aclamada interpretación en la serie Fellow Travelers, consolidando su versatilidad dramática.

El anuncio oficial se realizó en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En tono de broma, Bailey reveló que el único ser vivo al que le había confiado el secreto antes del anuncio era su perro, Benson, quien también aparece en el reportaje fotográfico de la revista.

Ganadores recientes del "Hombre Vivo Más Sexy"

Bailey se une a una selecta lista de estrellas de Hollywood que han recibido este codiciado título a lo largo de sus 40 años de historia.

2025 Jonathan Bailey

2024 John Krasinski

2023 Patrick Dempsey

2022 Chris Evans

2021 Paul Rudd

2020 Michael B. Jordan

