En video: Tini sorprende con Chris Martin y Juanes en el show de FUTTTURA

El escenario de Tecnópolis en Buenos Aires fue testigo de una noche histórica el domingo 2 de noviembre de 2025, durante uno de los conciertos de la gira FUTTTURA de TINI. La artista no solo desplegó su repertorio de pop evolucionado, sino que sorprendió al público de más de 35,000 asistentes con apariciones estelares que elevaron el espectáculo a una experiencia única. Chris Martin, frontman de Coldplay, y el colombiano Juanes fueron los invitados que compartieron el escenario, consolidando un show que ya es trending topic en redes sociales.

La noche guardaba una sorpresa mayor: Chris Martin apareció en el escenario para interpretar We Pray, tema que ambos artistas grabaron para Moon Music, el más reciente álbum de Coldplay, y que ya habían promocionado juntos en una presentación callejera en Dublín en 2024.

Lo más destacable es que, según fuentes del concierto, el vocalista viajó expresamente a Argentina para esta presentación, un gesto que refleja la amistad y admiración mutua que surgió cuando TINI se unió a Coldplay en el escenario del Estadio River Plate en 2022 para interpretar Let Somebody Go .

Juanes: Un viaje a los clásicos del pop romántico

Pero la velada no se agotó con la visita británica. Juanes, el icónico artista colombiano, subió al escenario para brindar un bloque de canciones que trasladaron al público a una era de romanticismo y nostalgia. Junto a TINI, interpretaron “Fotografía”, “Te pido” y “Acércate”.

La colaboración con Juanes no era un hecho aislado en el concepto de FUTTTURA: TINI ya había incluido previamente en sus setlists versiones de Fotografía, lo que evidenciaba un tributo preparado para esta gira.

Miranda!: El toque local en una noche global

Completando el cartel de invitados, el dúo argentino Miranda! formado por Ale Sergi y Juliana Gattas se sumó a TINI para interpretar Me gusta, un tema que ya formaba parte habitual del repertorio en esta gira. Su participación conectó con el público local desde una identidad cercana, recordando que, más allá de las colaboraciones globales, TINI mantiene un vínculo esencial con los artistas que marcaron la escena pop argentina.

FUTTTURA: Más allá de una gira, un fenómeno en expansión

La gira FUTTTURA, que agotó todas sus funciones en Buenos Aires, es la cristalización de la evolución artística de TINI, desde sus inicios en Violetta hasta su consolidación como un fenómeno pop internacional. Con un show que incluye desde temas de su más reciente producción hasta nostálgicas interpretaciones de su época televisiva, la artista confirmó durante estos conciertos que la gira se extenderá a lo largo de 2026 por diversas ciudades de América, incluyendo una fecha en Asunción (Paraguay) el 8 de marzo de 2026 .

