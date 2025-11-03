¡Jennifer Aniston pone fin a los rumores! así confirmó su romance con Jim Curtis

Suscríbete a nuestros canales

La esperada confirmación del romance entre Jennifer Aniston y Jim Curtis llegó de la manera más dulce y personal: a través de las redes sociales de la actriz. Con una fotografía que muestra a la pareja en un momento de complicidad y afecto, Aniston no solo celebró el cumpleaños de su pareja sino que silenció definitivamente los rumores que circulaban desde hace meses sobre la naturaleza de su relación.

Un mensaje directo al corazón

La leyenda que acompañaba la publicación demuestra el cariño de la pareja: "Happy birthday my love. Cherished" ("Feliz cumpleaños, mi amor. Apreciado"). Siendo la primera vez que la actriz se refiere públicamente a Curtis en términos tan cariñosos, confirmando sin lugar a dudas el estatus de su relación.

El fin de la especulación

La publicación marca un punto de inflexión en la actitud de Aniston hacia su vida privada, tradicionalmente celosamente guardada. Después de meses de especulaciones mediáticas sobre su posible romance con el terapeuta, la actriz ha elegido compartir este momento con sus millones de seguidores de manera controlada pero sincera.

Jim Curtis, reconocido terapeuta y autor especializado en temas de crecimiento personal y bienestar emocional, parece haber encontrado en Aniston una compañera que valora no solo su lado profesional sino también su carácter personal. La confirmación de esta relación representa un nuevo capítulo en la vida de la actriz, quien ha demostrado una vez más que prefiere manejar su narrativa personal en sus propios términos y tiempos.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, llenando los comentarios de mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja, que inician esta nueva etapa de su relación con la bendición pública de los admiradores de la actriz.

