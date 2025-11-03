En video: Diosa Canales dejó claro por qué es viral y la 'Casa de Alofoke' se puso caliente

Suscríbete a nuestros canales

Diosa Canales continúa como figura central en la segunda temporada del reality show "La casa de Alofoke", un programa que se graba y emite desde República Dominicana. En este espacio, la criolla ha mantenido a la audiencia atenta con diversas actividades: ha bailado, preparado arepas, y ha hecho gala de su reconocida sensualidad, incluso mostrando sus atributos físicos.

Durante su participación, la venezolana, conocida por su trabajo con la revista Playboy Venezuela, protagonizó un momento que captó todas las miradas. y es que en un momento, la también cantante mostró sus senos a su compañero y amigo, el influencer Pollito Tropical.

Diosa Canales de 38 años levantó su camisa sin ningún pudor, revelando parte de su cuerpo al cubano, quien se mostró visiblemente sorprendido. Las cámaras grabaron el instante preciso de esta acción, lo que generó numerosos comentarios debido a la personalidad irresistible e irreverente de la vedette.

Cabe destacar que para la artista, exhibir su cuerpo no es novedad. En Venezuela, realizó impactantes desnudos para publicaciones importantes, incluyendo la revista del conejito, donde sus fotos causaron sensación. En su momento, se consolidó como una vedette llamativa, famosa por sus curvas peligrosas y audacia.

Más allá de las dinámicas de convivencia, la estadía de Diosa Canales en "La casa de Alofoke", también ha estado marcada por su trabajo profesional. Se reportó su tiempo en el estudio de grabación junto a Alofoke y otros participantes, un movimiento que subraya su interés principal: utilizar la plataforma para impulsar su carrera musical.

Esta acción refuerza su objetivo de capitalizar la exposición del programa para crear nuevo contenido y conectar con el público a través de su arte, mostrando su faceta como cantante y compositora.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube