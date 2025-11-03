¡Victoria Zuliana! ¿Quién se llevó la corona en la Feria Internacional de La Chinita?: así luce la nueva reina

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Maracaibo se vistió de gala para presenciar la elección y coronación de la Reina de la 59ª Feria Internacional de La Chinita, dónde la joven representante de Cabimas, Karla Moronta, se alzó con el título principal.

Moronta se convierte así en la soberana que presidirá los actos centrales de la popular feria en honor a la patrona del Zulia, la Virgen de Chiquinquirá.

Cabe destacar, que el reinado de La Chinita es más que un concurso de belleza; representa uno de los pilares culturales y festivos que enmarcan la devoción a la "Chinita", cuya celebración principal tiene lugar cada 18 de noviembre.

Karla Moronta asume ahora la responsabilidad de representar el orgullo, la belleza y las tradiciones de la mujer zuliana durante las festividades, que incluyen la Bajada de la Virgen y el tradicional encendido de luces en la ciudad.

La coronación de la joven marca el inicio oficial de las celebraciones, atrayendo la atención del público regional e internacional que sigue de cerca esta festividad venezolana.

Por su parte. Karla le dedicó esta corona a su tía, Neila Moronta, primera miss Zulia en ganar el Miss Venezuela y participó en el Miss Universo en 1974, para ella es un orgullo dar continuidad al legado de belleza de la familia Moronta.

La gala fue amenizada por artistas nacionales, que incluyó al grupo gaitero Alitasía; luego se presentaron Mabel Yeah, Las Chicas del Can, Junior Díaz y La Melodía Perfecta. En el desfile en traje de baño las participantes compartieron la escena junto los cantantes Enio y José Ignacio.

