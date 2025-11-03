Drama laboral: Netflix inicia investigación contra actor de 'Stranger Things'

Suscríbete a nuestros canales

El estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things se ha visto empañado por una noticia que involucra a dos de sus figuras principales: Millie Bobby Brown (Eleven) y David Harbour (Jim Hopper).

Según reportes recientes, la actriz habría interpuesto una queja formal ante Netflix contra su coprotagonista, alegando presuntas acciones de acoso e intimidación laboral.

Medios internacionales informaron que la denuncia de Millie Bobby Brown se presentó antes de que comenzara el rodaje de la temporada final y consistiría en "páginas y páginas de acusaciones" detalladas.

La denuncia surgió tras una serie de comportamientos inapropiados que la joven actriz habría sufrido por parte de Harbour antes del inicio de la grabación de la última temporada. Esto llevó a que el actor fuera objeto de una investigación interna dentro del equipo de producción.

Cabe destacar, la plataforma de streaming ha mantenido una estricta confidencialidad sobre el proceso y los resultados de la investigación, además un portavoz de Netflix, citado por la prensa británica, comentó que, si bien la empresa nunca se pronuncia sobre investigaciones internas, el simple hecho de no haber negado la situación es "muy significativo".

El caso sale a la luz en un momento sensible, justo cuando la producción se prepara para el lanzamiento de su tan esperado desenlace. La plataforma busca asegurar que nada "eclipsará" lo que promete ser un espectáculo televisivo a la altura de las expectativas de sus millones de fans.

Por el momento, ni Millie Bobby Brown ni David Harbour han emitido declaraciones públicas al respecto.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube