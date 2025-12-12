Venezuela consigue otra corona internacional: así fue la reacción de Osmel Sousa al conocer la ganadora del Miss Charm 2025

Suscríbete a nuestros canales

La emoción por la coronación de Anna Blanco Flores como Miss Charm 2025 no se hizo esperar, y uno de los primeros en manifestar su alegría fue Osmel Sousa, reconocido mundialmente como el “Zar de la Belleza”. A través de sus redes sociales, Sousa compartió cómo vivió en tiempo real el momento histórico que le dio a Venezuela su primera corona en este certamen internacional.

Una celebración cargada de orgullo y emoción

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Sousa se mostró en un restaurante acompañado de una amiga, siguiendo la transmisión del certamen. Entre aplausos, gestos de sorpresa y alegría, el ex presidente de la Organización Miss Venezuela celebró cada paso de la gala hasta el instante en que Anna Blanco fue coronada.

Junto al video, escribió palabras llenas de orgullo y reconocimiento:

“¡Qué felicidad, ganó mi candidata en el Miss Charm Internacional! Felicitaciones @annablancoflores por su excelente participación, trayéndose a nuestro país la primera corona del @misscharm.tv. Agradecidos con todas las personas que la apoyaron: diseñadores, estilistas, maquilladores. Este triunfo es de todos.”

Reconocimiento al talento y al esfuerzo colectivo

Sousa no solo resaltó la belleza y carisma de la venezolana, sino también la preparación y dedicación de quienes estuvieron detrás de su éxito. “Mi niña, sin duda eres la ganadora”, expresó, reafirmando su respaldo a la nueva reina y su influencia en los grandes escenarios de la belleza internacional.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de seguidores y fans, quienes celebraron junto al “Zar de la Belleza” este nuevo hito para Venezuela, consolidando nuevamente al país como referente en certámenes internacionales. La victoria de Anna Blanco Flores confirma la fuerza y el talento criollo en la pasarela mundial, y representa un motivo más de orgullo nacional.

