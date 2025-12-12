En video: Justin Bieber regresa al lugar donde todo empezó y la nostalgia inunda a sus fans

Suscríbete a nuestros canales

Justin Bieber, uno de los artistas más influyentes de su generación, vivió un momento profundamente emotivo y nostálgico al regresar al lugar donde filmó el videoclip de su emblemático sencillo Baby, el mismo tema que lo catapultó a la fama global hace 15 años. En un video publicado en sus redes sociales, el cantante se muestra caminando y cantando a cappella el tema que marcó un antes y un después en su carrera, reavivando recuerdos y conectando con millones de fans que crecieron con su música.

Un regreso al pasado que sacude emociones

Justin, ahora con 31 años, visitó el Lucky Strike Lanes y Universal CityWalk en Los Ángeles, el lugar donde se filmó el icónico videoclip de Baby en 2010, cuando él tenía apenas 15 años y estaba a punto de convertirse en una estrella global.

En el video compartido en Instagram, Bieber camina por el mismo boliche mientras canta Baby sin música de fondo, acompañado por sus amigos y entre ellos, uno que hace beatbox. La simplicidad del momento y la ausencia de grandes cámaras o producción hacen que el gesto se sienta auténtico y profundamente personal, como si estuviera compartiendo un recuerdo íntimo con quienes lo han acompañado desde sus inicios.

Baby: el inicio de una leyenda

Baby, lanzada en 2010 como primer sencillo de su álbum My World 2.0, fue la canción que transformó a Justin Bieber de un talento prometedor en un fenómeno global. El tema, con la colaboración del rapero Ludacris, alcanzó los primeros lugares de las listas y su video se convirtió en uno de los más vistos (y más comentados) de YouTube de su época, marcando una era en la historia de la música pop.

El impacto del tema fue inmediato: no solo dominó las radios y las plataformas digitales, sino que también se convirtió en un símbolo de la cultura pop adolescente de principios de 2010, recordado por millones de fans alrededor del mundo.

De Stratford a la cima del pop mundial

Justin Drew Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en London, Ontario, Canadá, y creció en Stratford con su madre, Pattie Mallette. Desde niño mostró una afinidad innata por la música, aprendiendo a tocar varios instrumentos y participando en concursos locales. Sus performances fueron grabadas por su madre y publicadas en YouTube, donde rápidamente empezaron a atraer atención.

Fue en una de esas grabaciones que el agente musical Scooter Braun lo descubrió por casualidad, impresionado por su voz y carisma. Braun viajó a Ontario para contactar a la familia y, tras producir demos en Atlanta y presentarlo a Usher, Justin firmó sus primeros contratos profesionales que lo llevaron a la fama mundial.

El eco de un momento único

Regresar al mismo espacio donde todo comenzó no fue solo un gesto para Bieber, sino una ventana a una época que marcó la vida de miles de jóvenes y cambió el panorama musical. Cantar Baby a cappella, sin producción ni artificios, evidencia que su talento sigue intacto y que el vínculo emocional con su historia sigue tan vivo como hace 15 años.

El video no solo despertó memorias nostálgicas, sino que también provocó en redes sociales una ola de comentarios de fans que destacaron cómo ese lugar y esa canción marcaron una generación entera. Muchos lo interpretan como un homenaje personal de Bieber a su propio viaje, recordando de dónde viene mientras sigue explorando nuevas etapas de su carrera.



Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube