Trágico final para Wenne Alton Davis: Hollywood despide a la actriz de "La Maravillosa Sra. Maisel"

Hollywood y la industria televisiva están de luto tras la muerte de Wenne Alton Davis, reconocida actriz por su participación en La Maravillosa Sra. Maisel y otras producciones como New Amsterdam. Davis falleció a los 60 años luego de ser atropellada mientras cruzaba una calle en Midtown Manhattan, Nueva York, el pasado 8 de diciembre.

Según reportes oficiales, la intérprete fue trasladada al hospital Mount Sinai West con graves lesiones en el cráneo. Pese a los esfuerzos médicos, Davis no sobrevivió, dejando un vacío en la pantalla y entre quienes la admiraban por su talento y calidez.

El accidente que enluta a Hollywood

El trágico incidente ocurrió en un concurrido tramo de Broadway, cuando un vehículo giró y arrolló a Davis mientras caminaba por el paso peatonal. Testigos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, que trasladaron a la actriz en estado crítico al hospital más cercano.

La policía de Nueva York confirmó que, aunque el conductor permaneció en el sitio y cooperó con las autoridades, no fue detenido y las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.

El hombre que conducía el vehículo, tiene 61 años, las autoridades continúan con la revisión de imágenes de cámaras de tráfico, entrevistas a testigos y análisis de la dinámica del accidente para esclarecer las causas y posibles negligencias.

Carrera y legado de Wenne Alton Davis

Davis, cuyo talento se extendió durante más de dos décadas, dejó huella con papeles en series como New Amsterdam, Blindspot y Girls5eva, además de su icónica participación en La Maravillosa Sra. Maisel. Su versatilidad y profesionalismo la hicieron una figura respetada en Hollywood.

Más allá de la pantalla, colegas y fans destacan su carisma y generosidad, recordando sus contribuciones al entretenimiento y su impacto positivo en quienes compartieron proyectos con ella.

