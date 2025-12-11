Alicia Machado enfila sus baterías contra Jacqueline Aguilera: Es una tremenda fracasada

Suscríbete a nuestros canales

La chispa que encendió este nuevo incendio la prendió la propia Alicia Machado. En declaraciones que conmocionaron al mundo de los certámenes, la Miss Universo 1996 acusó a sus compatriotas y sucesoras, Dayana Mendoza (Miss Universo 2008) y Stefanía Fernández (Miss Universo 2009), de haber sido "damas de compañía" para lograr sus coronas. La acusación, que cuestiona la legitimidad de dos de los triunfos más icónicos de Venezuela, reverberó con fuerza. Fue un golpe bajo a la hazaña histórica que protagonizaron Mendoza y Fernández: fueron las primeras en lograr victorias consecutivas para un mismo país en Miss Universe, y la propia Mendoza coronó a Fernández en 2009.

La defensa que encendió la mecha

La controversia escaló cuando la ex Miss Venezuela y exreina internacional Jacqueline Aguilar tomó partido. Según narró la misma Alicia Machado en su transmisión en vivo, Aguilar salió públicamente a defender a Mendoza y Fernández. "Vieron que la Aguilera salió defendiendo a sus aliadas y tirándome mierda con lo que me importa", relató Machado, confirmando que la crítica de Aguilar no pasó desapercibida y fue el detonante directo de su furiosa respuesta.

La réplica de Machado

La respuesta de Alicia Machado no tuvo medias tintas ni lenguaje diplomático. Desde su cuenta de TikTok, descargó toda su ira contra Jacqueline Aguilar con insultos personales y repetitivos. "Esa sí es una fracasada, esa sí ha sido una fracasada. Esa sí ha sido una tremenda fracasada", sentenció en tres ocasiones, buscando dejar claro su absoluto desprecio. Sin embargo, Machado no se limitó al insulto; lanzó un reto abierto y revelador sobre el nuevo campo de batalla de las celebridades. "Porque tú sabes que en TikTok es donde se arman los coñazos... la gente de TikTok es un poquito más violenta", afirmó, desafiando a Aguilar a continuar la pelea en esa plataforma, que considera el terreno donde los conflictos se resuelven sin filtros y con máxima audiencia.

La batalla digital de las reinas

Este nuevo capítulo traslada definitivamente un conflicto que nació en el mundo elitista de los certámenes al reino democrático y volátil de las redes sociales. Alicia Machado, con su lenguaje crudo y directo, apela a la inmediatez y la visceralidad de TikTok, reconociendo que es allí donde se libran hoy las batallas de reputación. La mención de que se ha "caído como una patada en una teta a las 3 de la mañana" toda la vida sugiere que está más que acostumbrada a la controversia y no teme a las consecuencias. Al retar a Aguilar en esa arena, está redefiniendo las reglas del enfrentamiento, apostando por el impacto viral sobre el comunicado de prensa.

Mientras la atención se centra en el choque entre Machado y Aguilar, las acusadas originales, Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, mantienen un silencio público.

