Alicia Machado llama "damas de compañía" a dos exmiss Universo venezolanas

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Alicia Machado, Miss Universo 1996, no guardó ningún tipo de filtro. Dirigiéndose específicamente a las dos últimas venezolanas en ganar la corona, lanzó una punta bien clara. “Nada más que como uno le dio el culo al viejo, eso fue lo que pasó”, afirmó de manera cruda, para luego añadir: “Como yo sí no fui dama de compañía, como las últimas dos Miss Universo que hemos tenido venezolanas que eran damas de compañía del señor”.

La Crítica al Fanatismo Religioso

Machado no se limitó a cuestionar la conducta pasada de Mendoza y Hernández, sino que también vinculó esa supuesta proximidad con su actual vida religiosa. Con sarcasmo, aseguró que, de haber estado en su lugar, ella también habría terminado sumida en el fanatismo. “Yo también, si yo hubiera andado de nalga de tron y de damita de compañía yo también hubiera terminado loca, hubiera terminado así como fanática religiosa. Jesús está en mi corazón”, expresó, imitando un tono de falsa devoción. Concluyó con una frase que ha generado gran controversia: “Sí, porque no joda, hay que tener estómago para haber sido dama de compañía del señor”.

La Espera por una Réplica

El balón queda ahora en la cancha de Dayana Mendoza y Stefanía Hernández. Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial de ninguna de las dos. La comunidad espera si optarán por la elegancia del silencio, una desmentida formal o una réplica a la misma altura. Lo que es seguro es que la llama encendida por Alicia Machado ha quemado, quizás de manera irreversible, cualquier puente de hermandad dentro del selecto grupo de mujeres venezolanas que han llevado la corona de Miss Universo. El escándalo, alimentado por las redes sociales, parece lejos de apagarse.

