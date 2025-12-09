Zelina Rivera presenta su primera canción "Mi Salvador"

Suscríbete a nuestros canales

Al hablar sobre la canción, Zelina Rivera indicó: "‘Mi Salvador’ nació de un momento de entrega. Quería poner en palabras lo que siento cada vez que reconozco cuánto me ha sostenido el amor de Jesús". La letra del tema aborda la fe y la gratitud.

Sobre la canción

El videoclip oficial de "Mi Salvador" está disponible en YouTube. La producción de la canción incorpora elementos modernos y arreglos vocales.

Información sobre Zelina Rivera

Zelina Rivera es una cantante y compositora puertorriqueña de música cristiana. Su música fusiona géneros como R&B, soul, balada y pop. Desde temprana edad, usó la música como una forma de conexión. Entre sus referentes se encuentran Tori Kelly y Alicia Keys. Su objetivo es transmitir un mensaje cristiano a través de su música.

