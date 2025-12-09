Kris Jenner revela lo único natural de su cuerpo: la matriarca compite con Kim Kardashian para ver quién tiene más cirugías

Suscríbete a nuestros canales

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, encendió las redes sociales luego de la emisión de un reciente episodio de The Kardashians, donde protagonizó un hilarante y brutalmente honesto “duelo de cirugías plásticas” con su hija, Kim Kardashian.

El momento sirvió como marco para una de las confesiones más fuertes de la 'momager' sobre su historial estético, coincidiendo con la realización de un costoso lifting facial antes de cumplir los 70 años.

En este divertido enfrentamiento que se hizo viral rápidamente, madre e hija se desafiaron mutuamente a señalar qué partes de su rostro y cuerpo son naturales. Mientras bromeaban sobre pestañas, extensiones y dientes, la conversación se centró en la cara de Kris.

Ante esto, Kris Jenner zanjó el debate con una frase lapidaria que ya es viral: “Mi nariz es probablemente lo único de mi rostro que es real”. De esta manera, la matriarca del clan Kardashian admitió abiertamente la magnitud de sus procedimientos estéticos, desde el Bótox y los rellenos hasta las cirugías mayores, con total naturalidad y buen humor.

Historial quirúrgico de Kris Jenner

Cabe destacar que la matriarca ha documentado públicamente sus procedimientos a lo largo de los años, su primer Lifting se lo hizo en 2011 y lo grabó para Keeping Up with the Kardashians.

Además, en varias ocasiones ha admitido el uso habitual de Bótox y rellenos, además de procedimientos menores como una reducción del lóbulo de la oreja y un antiguo aumento de senos que posteriormente redujo.

Ahora, con esta última confesión, Kris Jenner consolida su postura, de que la cirugía plástica no es un tabú, sino una herramienta para sentirse bien consigo misma, una filosofía que, para bien o para mal, sus hijas han adoptado y convertido en un estándar estético global.

