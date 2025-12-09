En video: Adria sorprende a Ricardo Arjona en concierto, y Jason Momoa graba el emotivo abrazo

Suscríbete a nuestros canales

El actor de Hollywood, Jason Momoa, conocido por su papel como Aquaman, causó revuelo en Guatemala al ser visto disfrutar de una noche de música romántica junto a su pareja, la actriz Adria Arjona.

La ocasión se dio durante un concierto íntimo ofrecido por el padre de Adria, el conocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, en su residencia de shows en el Teatro Nacional de su país natal.

En los videos compartidos en redes sociales, se puede ver a Jason Momoa mostrar emoción y entusiasmo, poniéndose de pie para ovacionar a su suegro al finalizar varias canciones.

Tras el concierto, el actor utilizó sus plataformas digitales para compartir su experiencia. Publicó un emotivo mensaje de agradecimiento a Ricardo Arjona y a Guatemala, sellando su amor por Adria Arjona con publicaciones que destacaron la belleza del país y la calidad del espectáculo.

"Qué honor ser testigo de estos momentos especiales en Guatemala. Mi mente está asombrada, mi alma está llena. Amo este lugar, esta gente y esta familia. Te amo mi amor. Y gracias Ricardo, que concierto más especial que dicha mia", escribió Jason Momoa en su cuenta de Instagram.

