Adiós a la leyenda: Ilegales se viste de luto con la muerte de Jorge Martínez

El mundo de la música en español se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Martínez, el carismático líder, vocalista y guitarrista de la mítica banda asturiana Ilegales.

Según informaron medios internacionales, el icónico músico, también conocido como "Jorge Ilegal", murió este 9 de diciembre de 2025 a los 70 años, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo a causa de un cáncer.

La agencia de noticias EFE, destacó que Jorge Martínez llevaba varias semanas en el centro médico antes mencionado debido a complicaciones por un cáncer que el pasado mes de septiembre le obligó a cancelar todos sus conciertos.

A través de sus redes sociales, la conocida banda anunció la noticias y ofreció las condolencias a los familiares del artista. "Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros".



"En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos compresión y respeto para poder despedirlo en la intimidad. Su legado seguirá resonando siempre. ¡Te echaremos mucho de menos!" Agregaron en la publicación hecha en la red social de la camarita.

Cabe recordar, que Jorge Martínez, nacido en Avilés en 1955, fundó Ilegales a principios de los años 80, consolidando un sonido único que fusionaba el rock and roll, el punk y el hard rock con una actitud contestataria y poética. Desde su primer álbum homónimo en 1982, Ilegales se convirtió en la banda sonora de la disidencia y la irreverencia, con temas inmortales como: "Tiempos nuevos, tiempos salvajes", "Soy un macarra", "Revuelta juvenil en la estepa" y "Ángel exterminador".

