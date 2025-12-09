Los Vegas Goetz arrasan en redes: ellos son los hermanos de Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

Desde que Clara Vegas Goetz obtuvo la corona de Miss Venezuela 2025, no solo su nombre ha acaparado titulares. Su familia completa, los Vegas Goetz, se transformaron en un fenómeno viral que ha conquistado al público con naturalidad, humor y carisma.

Todo comenzó con un video en el que un extraño galan caminaba sobre el escenario del Miss Venezuela al terminar el show, el joven se robo las miradas por su atractivo y porte, pero fue poco después que se supo que era el hermano de Clara, la nueva Miss Venezuela.

Una familia de personalidad fuerte y talento heredado

Sofía, una de las hermanas, decidió presentar a cada miembro de su familia en redes sociales. Comenzando por su padre a quien describe como la figura central: un hombre de negocios, firme, presente y con un liderazgo evidente. Para ella, es el que guía, el que organiza y el que siempre impulsa a sus hijos a perseguir sus metas con los recursos que tienen y según los sueños que desean alcanzar. Esa imagen patriarcal, unida a la energía serena de la madre, ha sido clave para construir una familia sólida y muy unida.

La matriarca, Andreína Goetz, no pasa desapercibida. Miss Venezuela 1990 y Top 10 en Miss Universo, Sofía la describe como la persona más gentil, cariñosa y paciente de su casa. Su elegancia y su historia en los certámenes de belleza han despertado la curiosidad del público, que ahora ve reflejado ese linaje en Clara, la nueva reina.

Los hermanos: cinco personalidades, cinco caminos

Joice, la menor con 19 años, vive en Nueva York y estudia diseño de modas. Es sensible, creativa y considerada la más disciplinada de la casa. Clara, la Miss Venezuela 2025, es presentada cariñosamente como "Divino Niño". Su hermana mayor, Andreína o “Nini”, tiene 31 años, vive en Denver, ejerce como fotógrafa y es llamada La Ley porque es quien ordena, supervisa y mantiene el contacto familiar con constantes videollamadas.

Federico, de 21 años, es estudiante de ingeniería mecánica en Illinois y es el único varón del grupo. Apodado “Serpiente”, combina inteligencia académica, talento artístico y un carisma que explotó viralmente tras acompañar a Clara en la noche de coronación. Sofía, de 28 años, profesora de yoga radicada en Puerto Rico, es quien ha decidido mostrar al público la vida detrás de los Vegas Goetz, convirtiéndose en la narradora oficial de esta familia que ahora todos quieren conocer.

El video que desató la tendencia: Federico bajo el reflector

En un segundo video, Sofía decidió entrevistar a su hermano Federico con preguntas rápidas. Desde entonces, él se convirtió en el “venezolano más solicitado” de las redes. Su manera espontánea de responder hizo que el público conectara de inmediato. Cuando Sofía le preguntó cómo era ser el único hombre entre cuatro mujeres, él respondió que se siente afortunado y acostumbrado a la dinámica. También admitió entre risas que quizá sea “el favorito” de su mamá, aunque Sofía asegura que Andreína elige al favorito según quién esté cerca.

Federico reveló que vive en su universidad en Illinois, donde además de ingeniería mecánica tiene una especialización en business management. Confesó que ama el fútbol y que disfruta la cocina. También compartió que heredó el don artístico de su familia, aunque en los últimos años ha pintado menos y que ahora, durante su estancia en Venezuela, quiere retomar los pinceles, pero la pregunta que todos estaban esperando era si tenía novia y su respuesta fue breve y directa: “no”. Ella remató divertida: “y sí, le gustan las mujeres, para los que preguntaron”.

La autenticidad de los Vegas Goetz ha generado miles de reacciones positivas en redes. El público celebra su unión, su espontaneidad y la evidente cercanía entre todos los hermanos.

