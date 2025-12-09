Diosa Canales revela los secretos más incómodos de su paso por La Casa de Alofoke 2

Suscríbete a nuestros canales

Diosa Canales se sinceró en exclusiva para "Sábado en La Noche", sobre su experiencia en La Casa de Alofoke 2, el reality que reúne a personalidades del entretenimiento latino. Entre risas y confesiones, la artista relató los momentos más incómodos que enfrentó mientras convivía con las cámaras, compañeros y el constante ojo del público.

Entre anécdotas cómicas y detalles íntimos, Diosa describió cómo la convivencia y la exposición constante provocaron situaciones incómodas, lo que sorprende a muchos que esperaban verla más liberal, como la imagen que suele dar.

El miedo constante de ser observada

Durante la entrevista, Diosa confesó que uno de los momentos más difíciles fue sentir que siempre estaba siendo observada.

“Había un techo muy alto y yo decía: ‘¿Hay gente arriba?’, sentada en el baño pensaba: ‘¿Me estarán viendo?’. Es horrible, pero también divertido a la vez”, relató.

La cantante explicó que incluso cuando intentaba realizar actividades cotidianas, como ir al baño, no podía evitar la sensación de exposición.

A pesar del miedo, la experiencia la hizo reír más de una vez.

“Se me olvidaba que me estaban grabando y de repente decía: ‘Dios mío, ¿me grabaron?’, y me quitaba el hilo delante de la camara. Fue cómico, incómodo, pero divertido al mismo tiempo”, aseguró.

Momentos cómicos y la vida detrás de cámaras

Diosa recordó que muchas veces quería mantenerse discreta, evitando ciertas cámaras para proteger su privacidad. “Habían cosas que no quería hacer delante de las cámaras, me daba pena. A veces me escondía, pero luego terminaba riéndome de mí misma”, explicó. La artista enfatizó que esas situaciones incómodas se convirtieron en parte de la diversión del reality.

El humor también surgía de los pequeños detalles cotidianos. “Cuando quería dormir, lo primero que hice al salir de la casa fue dormir. Siento que fui al baño dos veces porque sentía que me estaban mirando. Pero todo eso fue parte de la experiencia y me lo llevo como un recuerdo muy divertido”, comentó, dejando claro que la convivencia y la exposición no empañaron su buen ánimo.

Una experiencia inolvidable y reveladora

Aunque la experiencia fue intensa, Diosa Canales asegura que participar en La Casa de Alofoke 2 fue enriquecedora. “Dios, la volvería a vivir… fue una experiencia que recordaré siempre. Fue divertido, cómico y a la vez un poco incómodo, pero me enseñó a reírme de mí misma y de las situaciones inesperadas”, concluyó.

Para Diosa, el reality no solo fue un reto personal, sino una oportunidad para mostrar a sus seguidores un lado más auténtico y humano. La artista demostró que, entre risas, nervios y momentos incómodos, siempre se puede disfrutar de la experiencia y convertirla en una anécdota inolvidable.



Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube