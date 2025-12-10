Clara Vegas, Miss Venezuela 2025, muestra nuevo talento artístico: aquí el video

Suscríbete a nuestros canales

La reina de belleza venezolana Clara Vegas sigue en la boca de todos y en la búsqueda de terminar de conquistar los corazones de sus seguidores en redes sociales, decidió hacer una diferente y emotiva interpretación del icónico villancico tradicional, "Niño Lindo, ante ti me rindo".

A pocos días de la noche de Navidad, la Miss Venezuela 2025, compartió a partir de sus plataformas digitales, una versión íntima y poderosa de esta pieza fundamental del repertorio decembrino de Venezuela.

En el video viral en redes, se puede ver que la interpretación de Clara Vegas se caracteriza por su notable calidad vocal y el profundo sentimiento que imprime a la letra. "Niño Lindo" no es solo una canción, sino una oración cantada que forma parte de la identidad cultural venezolana en diciembre.

"Esto es lo que se llama una Lady Gaga navideña", escribió la venezolana en el video compartido.

Además de este conocido tema navideño, Clara Vegas se paseo por otros temas musicales venezolanos para mostrarle a sus seguidores su gran entusiasmo por las fechas decembrinas.

