Shakira une a su familia sobre el escenario: Acróstico suena en vivo en Argentina por primera vez desde su lanzamiento

En su segunda presentación en Buenos Aires, Shakira transformó su concierto en un acto familiar cargado de emoción. Ante decenas de miles de personas reunidas en el estadio Vélez Sarsfield, la artista invitó a sus hijos Milan y Sasha a subir al escenario para interpretar juntos Acróstico, tema que lanzó en 2023 y que tiene un significado muy especial para ella.

La sorpresa no solo impactó al público presente, sino también a los seguidores de la cantante en redes sociales, que rápidamente compartieron videos y comentarios sobre uno de los momentos más conmovedores de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La combinación de talento, ternura y orgullo maternal convirtió la velada en una experiencia única.

Una primera aparición que rompió esquemas

Cuando los acordes de Acróstico comenzaron a sonar, el estadio se llenó de expectativa. De pronto, Milan y Sasha aparecieron junto a Shakira, tomados de la mano de su madre y con una naturalidad que sorprendió a todos. La joven dupla se sumó a la interpretación con una mezcla de timidez y entusiasmo, mientras la cantante los guiaba con su energía característica.

Acróstico: un himno de madre e hijos

Acróstico fue creada como un tributo personal a sus hijos y habla del amor incondicional, la protección y la conexión familiar. Verla interpretarla en vivo con Milan y Sasha le dio un nuevo significado,

El público pudo sentir esa emoción en cada nota, y la intimidad del momento contrastó con la magnitud del estadio. La canción, que en estudio ya reflejaba cercanía y ternura, cobró vida y trascendió la música: fue un mensaje claro sobre el valor de la familia y el orgullo de ser madre.

Reacción del público y repercusión en redes

La interpretación conjunta fue recibida con ovaciones prolongadas y gritos de admiración. Miles de fans corearon la letra, mientras otros compartían en redes sociales cada instante del encuentro familiar.

Muchos seguidores destacaron la valentía de Shakira al abrir su intimidad al público y al mismo tiempo proyectar un mensaje de amor y unidad.

