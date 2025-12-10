El incidente en vivo de Carlos Adyan que se viralizó en redes: el conductor de Telemundo se pronuncia

Suscríbete a nuestros canales

El conductor de Telemundo, Carlos Adyan, se ha convertido en una de las figuras más comentadas del entretenimiento en las últimas semanas, debido a una controversial entrevista que desató la furia de los fans de la belleza, luego de que este le hiciera varias preguntas incómodas a la Miss Universo Fátima Bosch en días anteriores, lo que provocó que ella cancelara todas la gira a medios en Miami.

Lo que hoy lo pone en el centro del huracán es un video que se hizo viral en las últimas horas, de un momento en el que tuvo un tropiezo personal en vivo. Ante esta noticia, los internautas comenzaron a alegar que todo se debía "al karma" por la incomodidad que le hizo pasar a la reina de belleza universal.

En el audiovisual, se puede observar que el presentador puertorriqueño manejó la situación con notable calma y humor, a pesar de la sorpresa. Posteriormente, él mismo explicó en sus plataformas digitales que la carilla se había desprendido tras haber comido una tostada mexicana "un poco dura" antes de salir al aire.

Sin embargo, fue el mismo Carlos Adyan, quien se encargó de aclaran que este video no se trataba de una situación actual, pues todo se remonda a noviembre de 2022, cuando durante una transmisión de En Casa con Telemundo, al conductor se le cayó una carilla dental en pleno segmento en vivo.

"Mi diente odiado, amado pero jamás olvidado…. Desde el 2022 Me lo pegué y hasta hoy me acompaña, sí somos en esta casa", escribió en los comentarios de uno de los tantos videos virales en redes sociales.

Polémica con Miss Universo 2025

El evento que verdaderamente pone a Carlos Adyan en el ojo del huracán en días recientes es la entrevista que le realizó a la actual Miss Universo, Fátima Bosch (representante de México), en En Casa con Telemundo.

Durante el diálogo, Adyan formuló una serie de preguntas que fueron calificadas como incómodas, inoportunas y hasta irrespetuosas por gran parte de la audiencia y por la propia organización de Miss Universo. Las preguntas tocaron temas que la Miss Universo no quería abordar, generando una tensión palpable en pantalla.

Las redes sociales se inundaron de críticas dirigidas al conductor por su tono y contenido. El impacto fue tan significativo que, según reportes, la propia Fátima Bosch tomó la decisión de cancelar el resto de su agenda de medios y su gira de promoción en la ciudad de Miami.

Este movimiento de la Miss Universo fue interpretado como una protesta directa o una medida para evitar ser sometida a más cuestionamientos de índole personal o controversiales.

