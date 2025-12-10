La vida íntima de la exreina de belleza: conoce el historial amoroso de Alicia Machado

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que la venezolana Miss Universo 1996, Alicia Machado, ha vivido una vida amorosa tan intensa y pública como su carrera. Desde romances de juventud con figuras de talla mundial hasta relaciones marcadas por el escándalo.

Además, la exreina de belleza en algunas ocasiones llegó a confesar haber tenido "varias novias", aunque no dio detalles sobre ellas. También mencionó un breve coqueteo con John F. Kennedy Jr.

El perfil amoroso de Alicia Machado

Luis Miguel: Este romance que duró unos ocho meses en la década de los noventa, fue uno e sus primeras relaciones públicas tras ganar el Miss Universo. Se conocieron en México. Fue una relación intensa de la que ella habla con cariño, aunque la presión mediática fue alta.

Ricardo Arjona: Se ha mencionado que su relación duró alrededor de ocho a nueve años, y se convirtió en una de sus relaciones más largas, el cantautor guatemalteco ha sido mencionado por Alicia Machado como una de las relaciones más importantes y duraderas en su vida, aunque la conexión terminó de forma privada.

Bob Abreu: El jugador profesional de béisbol, con quien tuvo una relación entre 2003 y 2005, cabe destacar que este fue un noviazgo mediático en su momento.

José Manuel Figueroa: Un noviazgo en 2006, después de que él terminara su relación con Ninel Conde, lo que generó atención de la prensa en ese momento.

Rafael Hernández Linares: El empresario mexicano es el padre de su hija, Dinorah (nacida en 2008). La identidad del padre se reveló en 2013, el escándalo explotó porque, para proteger al padre, Alicia Machado inicialmente ocultó su identidad, por ese motivo la prensa mexicana llegó a insinuar que el padre de la niña era el narcotraficante Gerardo Álvarez Vázquez ("El Indio").

Sin embargo, según la misma venezolana, esta afirmación resultó ser una estrategia de desvío de atención para proteger a Hernández Linares, algo que la modelo criolla confesó años más tarde, generando una enorme controversia y repercusión mediática.

Recordemos que, en el libro Emma y las otras señoras del narco, la periodista mexicana Anabel Hernández incluyó a Alicia Machado en su libro, señalándola como supuesta pareja de un capo del narcotráfico, basándose en testimonios de un testigo protegido.

Jorge Ortiz: Ingeniero civil, con quien terminó una relación de siete meses en 2011.

Arturo Carmona: Tuvieron una relación breve en 2012, de la que ella dijo que solo buscaba un breve romance.

Hanley Ramírez: Beisbolista, con quien confirmó haber tenido una relación sentimental en 2014.

Roberto Romano: El amorío surgió durante su participación en el reality show La Casa de los Famosos, donde su relación fue muy visible. Tras ganar el programa, continuaron el noviazgo fuera de la casa, pero la relación terminó al cabo de unos meses.

Christian Estrada: Tuvieron una relación intermitente hasta principios de 2024.

A pesar de sus numerosas parejas, Alicia Machado siempre confiesa que, nunca se ha casado y que las dos relaciones más importantes de su vida han sido con hombres que no pertenecen al medio artístico.

