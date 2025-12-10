Steve Byrne, presentador encargado de leer a las finalistas en el Miss Universe se defiende de las críticas tras el certamen

Suscríbete a nuestros canales

Tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universe 2025, el nombre de Steve Byrne ha sido sonado constantemente en medio de acusaciones de error y hasta inventos. Muchos sostienen que el conductor habría leído al revés la lista de finalistas, o incluso “metido” el nombre de la ganadora: un señalamiento grave que revive fantasmas de errores pasados en certámenes de belleza.

Ahora, Byrne decidió hablar. A través de un video publicado en redes, respondió a los mensajes y críticas que ha recibido y negó categóricamente cualquier falla en la lectura. Asegura que actuó conforme al protocolo y que, de haber existido un error, los directivos del concurso habrían intervenido de inmediato.

¿Qué dijo Steve Byrne? Aclaraciones tras la tormenta

Byrne arrancó su aclaración dirigiéndose a quienes lo atacaron en redes:

"Para responder a algunos de los comentarios y mensajes locos que he recibido relacionados con mi rol como presentador de Miss Universe 2025: bueno, no, no leí la lista al revés. No la leí invertida. Definitivamente, no inventé a mis propias ganadoras. Ni siquiera sabría cómo juzgar los criterios.

" Seré honesto: cuando estaba viendo todo desarrollarse, especialmente en el top 5 final, pensé que Miss Côtevoir iba a ganar. Miss México ganó, así que felicitaciones para ella.”

Con firmeza, se negó a las acüsaciønes y descartó de plano las versiones que le atribuyen haber confundido nombres. Además, afirmó que jamás “inventó” ganadoras, y que de hecho él no tiene autoridad para juzgar ni determinar criterios de selección, algo que recae enteramente en el jurado y la organización.

Una final marcada por la polémica

La elección de Fátima Bosch como ganadora desató críticas inmediatas de varios sectores. Algunos ex jueces denunciaron irregularidades y pusieron en duda la transparencia del certamen. Además, su victoria fue recibida con escepticismo por parte del público, lo que sembró dudas sobre si la gala mantuvo los estándares habituales.

Byrne y su versión de los hechos: improvisación, presión y responsabilidad

Durante su intervención, Byrne explicó que la noche de la final vivió momentos de tensión y presión. Contó que, apenas minutos antes de anunciar el top 12, la producción le pidió “ganar tiempo” y prolongar la transmisión porque aún había que esperar confirmaciones. Para “llenar” ese tiempo, improvisó una pasarela, un gesto inusual que también ha sido criticado.

Según él, apenas dio la señal final de resultados, volvió al guion original y procedió a anunciar oficialmente las finalistas y, finalmente, la ganadora. Por eso insistió en que, de haber existido un error real, habría sido corregido en directo por la producción: “el director, los funcionarios del concurso, habrían estado en mi oído con el auricular” para rectificar, reseñó Univision.

