¡Otra vez! Influencer que atacó a Ariana Grande fue expulsado del concierto de Lady Gaga

La seguridad del Suncorp Stadium en Brisbane estaba en máxima alerta. Tras el ataque de Johnson Wen, de 26 años, a Ariana Grande en noviembre, los equipos de seguridad de Lady Gaga habían recibido órdenes específicas: evitar que el conocido "Pyjama Man" ingresara a cualquiera de los shows de la gira australiana. Incluso se distribuyeron fotografías suyas entre el personal. Sin dejarse amedrentar, Wen ideó un plan. El martes 9 de diciembre, llegó al estadio con un disfraz que incluía una peluca, gafas de sol oscuras y un bigote postizo, intentando pasar desapercibido entre la multitud. Su objetivo, según su historial, era claro: infiltrarse y potencialmente interrumpir el show.

La Cacería: Fans Alertas y una Expulsión Aplaudida

El débil camuflaje de Wen no duró ni cinco minutos. Fans atentos que habían seguido la noticia de su agresión a Ariana Grande lo reconocieron casi de inmediato en el piso del estadio. Gritos de "¡Ahí está! Ese es el tipo que atacó a Ariana!" alertaron al equipo de seguridad. En videos que se volvieron virales, se observa a varios guardias rodeando a Wen, quitándole las gafas, el bigote postizo y el brazalete de acceso antes de escoltarlo firmemente hacia una salida. La reacción del público fue unánime: una ovación y abucheos coreados celebraron su expulsión, con asistentes gritando "¡Sáquenlo!" y "¡Respeta a las mujeres!".

El Antecedente: Nueve Días en una Cárcel de Singapur

Esta expulsión no es un incidente aislado, sino el último capítulo de una serie de actos deliberados. El 13 de noviembre, Wen saltó una barricada durante la alfombra roja del estreno de "Wicked: For Good" en Singapur y se abalanzó sobre Ariana Grande, rodeándola con su brazo y saltando junto a ella hasta que la co-protagonista Cynthia Erivo intervino para separarlo. Por este acto, fue declarado culpable de causar molestias públicas. Un juez de Singapur, al dictar sentencia, señaló que Wen parecía "buscar atención, pensando solo en sí mismo y no en la seguridad de los demás". Cumplió nueve días de prisión y fue deportado a Australia, con una prohibición permanente para ingresar nuevamente a Singapur.

Un Historial de Caos: De Katy Perry a las Olimpiadas

El expediente de Johnson Wen como intruso serial es extenso y global. En 2024, ha irrumpido en el escenario durante conciertos de Katy Perry en Sídney y de The Weeknd en Melbourne, donde logró poner brevemente un brazo alrededor de los artistas antes de ser retirado. También interrumpió la final de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de París 2024, invadiendo la pista. Además, ha intentado sin éxito colarse en eventos como la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Tras su última expulsión, Wen publicó en su Instagram una foto sonriente con el pie: "Me sacaron del concierto de Lady Gaga. El show no empieza hasta las 8 pm. Los fans estaban abucheándome".

La Lección: Un Éxito de la Seguridad Proactiva

El incidente en Brisbane se ha cerrado como un éxito rotundo de la seguridad proactiva y la cooperación entre la organización y el público. La gestión del recinto confirmó que, anticipándose a una posible intrusión, identificaron y entregaron a Wen a la policía antes de que comenzara el espectáculo. El caso de Johnson Wen reaviva el debate sobre cómo proteger a las celebridades y al público de individuos obsesivos que buscan notoriedad a cualquier costo. Su patrón de conducta, lejos de amainar tras enfrentar consecuencias legales, parece intensificarse, dejando una pregunta en el aire sobre qué será lo siguiente para el ya infame "Pyjama Man".

