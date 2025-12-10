Simone Johnson, hija de 'The Rock', hace oficial su noviazgo con otra estrella de la WWE ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

Simone Johnson, hija de Dwayne “The Rock” Johnson y talentosa luchadora de NXT en la WWE, compartió un video en Instagram que ha acaparado todas las miradas, momentos de ambas viajando, conociendo, disfrutando, riendo, comiendo y varias escenas de besos.

El video transmite cercanía y autenticidad, acompañándose de mensajes que reflejan felicidad y agradecimiento por su relación.

Simone describió su emoción con palabras simples pero cargadas de sentimiento: “Tengo mucha suerte”. Mientras tanto, la otra luchadora también compartió la publicación en sus redes, consolidando la oficialidad del romance y generando una ola de reacciones positivas de fans y compañeros de la WWE.

Dos estrellas forjando su camino juntas

Simone Johnson ha seguido los pasos de su legendario padre dentro del mundo de la lucha libre, construyendo su propio camino en NXT como luchadora y figura emergente de la WWE. Su entrenamiento y talento la han consolidado como una joven promesa, respetada por colegas y aficionados.

Por su parte, su pareja también ha demostrado gran profesionalismo dentro de la WWE, destacando en competencias y mostrando su propio estilo dentro del ring. Juntas, representan no solo un vínculo personal, sino un ejemplo de compañerismo y empoderamiento femenino dentro de un ámbito tradicionalmente masculino.

El apoyo de 'The Rock' y la familia

La revelación del romance también recibió el respaldo de Dwayne Johnson, quien no dudó en expresar su orgullo y apoyo hacia Simone. En redes sociales, el actor y luchador celebró que su hija no solo siga sus pasos en la lucha libre, sino que también esté “creando su propio camino” dentro de la WWE.

El gesto del famoso padre refuerza un mensaje de aceptación, libertad y respeto, enviando un ejemplo positivo para fans de todas las edades sobre la importancia de vivir y amar auténticamente.

Un mensaje de visibilidad y autenticidad

El anuncio de Simone y su pareja ha sido celebrado no solo por su familia y seguidores de la lucha libre, sino también por la comunidad LGBTQ+. Mostrar su relación abiertamente en una plataforma global como la WWE envía un mensaje poderoso sobre inclusión, diversidad y valentía.

