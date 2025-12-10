¡Insólito! Reinas y Reyes de Venezuela anuncia la suspensión de la cuenta oficial de Miss Cosmo 2025: estás serían las razones

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Reinas y Reyes de Venezuela informó este jueves que la cuenta oficial de Instagram de Tina Batson, Miss Cosmo Venezuela 2025, fue suspendida temporalmente por la plataforma. Según el comunicado, la medida se debe a múltiples denuncias generadas por perfiles falsos que se hicieron pasar por la joven, situación que terminó afectando directamente su presencia digital y generando confusión entre sus seguidores.

La organización expresó su profunda preocupación por este hecho y reafirmó su respaldo absoluto a la candidata, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger su identidad digital y restablecer la cuenta lo antes posible.

Suplantación de identidad y ataques digitales

De acuerdo con el comunicado oficial, varios perfiles falsos han intentado replicar la identidad de Tina Batson, difundiendo información errónea y provocando conflictos en redes sociales que afectaron directamente a la candidata. Reinas y Reyes de Venezuela destacó que este tipo de acciones constituyen agresiones digitales que buscan perjudicar la imagen y estabilidad emocional de la representante del país.

La organización hizo un llamado a seguidores, medios y aliados a mantenerse informados únicamente a través de los canales verificados, para evitar malentendidos o la difusión de información falsa. Reiteraron que solo los perfiles oficiales son confiables para seguir la trayectoria de la candidata durante el certamen.

Respaldo total de la organización

Reinas y Reyes de Venezuela aseguró que respalda incondicionalmente a Tina Batson en este momento y se encuentra gestionando la recuperación de su cuenta oficial de Instagram. Además, enfatizaron que se están implementando medidas para proteger la identidad digital de la candidata y garantizar que pueda continuar cumpliendo con su rol como representante del país sin mayores contratiempos.

El comunicado concluyó con un agradecimiento a los seguidores, medios de comunicación y aliados por su comprensión y apoyo, subrayando la importancia de respetar la privacidad de la joven y seguir únicamente los canales oficiales de la organización.

