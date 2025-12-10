Andrea Meza arrincona a Fátima Bosch: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente en la farándula se encuentra encendido tras el reciente conflicto entre la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, y la cadena de televisión Telemundo. La polémica escaló cuando la Miss Universo 2021 y colaboradora de la cadena, Andrea Meza, se pronunció, inclinando la balanza a favor de la televisora y distanciándose de su compatriota.

La situación marca un punto de quiebre en la supuesta "solidaridad entre reinas" mexicanas, ya que Bosch se retiró de la televisora en medio de la controversia.

Todo comenzó cuando Fátima Bosch fue invitada al programa Pica y se Extiende de Telemundo, donde fue cuestionada sobre las diversas polémicas que rodean su reciente coronación, incluyendo el debate sobre las supuestas ventajas de su nacionalidad para visas y, crucialmente, la demanda legal interpuesta por Nawat Itsaragrisil, ejecutivo del certamen en Tailandia.

Al ser abordada con estos temas, especialmente el de la demanda, Bosch expresó su fastidio y se mostró visiblemente incómoda, declarando: "No quisiera hablar de ese tema" y argumentando que a la sociedad le molesta "ver a una mujer que gane de una manera limpia".

Inmediatamente después, la reina de belleza abandonó la entrevista en vivo y, según reportes, canceló el resto de su agenda con Telemundo, dejando a la cadena en una situación comprometedora.

Reacción de Andrea Meza

Ante la polémica con la reina de belleza universal, en el programa La Mesa Caliente, donde Andrea Meza es presentadora, la exreina de belleza se sumó al debate con una postura de defensa hacia sus compañeros de trabajo y el ejercicio periodístico, lo que fue interpretado como un claro desaire a Fátima Bosch.

"Nuestros compañeros le hicieron todas las preguntas que tiene la audiencia. Nuestro compromiso es representarlos a ustedes, que son nuestros televidentes y buscar las respuestas a las preguntas que ustedes tienen", dijo la mexicana.

Otras presentadoras, como Verónica Bastos, fueron más contundentes, asegurando que Bosch vive "en otra dimensión" si cree que no la cuestionarán sobre los escándalos que rodean su título. De esta manera, Andrea Meza habría priorizado su lealtad profesional a Telemundo, dejando a Fátima Bosch "sola" frente a la cadena y al escrutinio mediático.

La Miss Universo 2025 se mantiene en el ojo del huracán, y ahora deberá manejar no solo la controversia externa, sino también la división pública con una de sus compatriotas más influyentes en el mundo de los concursos de belleza.

