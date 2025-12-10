Pagos para sector educativo este 10 de diciembre: abonos en cuentas nóminas durante las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas está prevista la asignación de una serie de pagos para el sector educativo venezolano.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre la aprobación por parte del Sistema Patria.

En ese contexto indicaron que se inició el proceso de acreditación en las diversas entidades bancarias que corresponde a diciembre de 2025.

Pagos para sector educativo este 10 de diciembre

"La dirección de Recursos Humanos informa que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la primera quincena de diciembre en las diferentes entidades bancarias", anunció.

Más temprano, el departamento refirió que el pago habría sido aprobado.

"La dirección de Recursos Humanos informa que fue aprobada por parte del Sistema Patria la nómina correspondiente a la primera quincena de diciembre", se lee en la publicación.

Este martes 9 de diciembre, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia también compartió información sobre el próximo pago de la cuarta porción del bono de fin de año para este sector.

En ese sentido, a través de un comunicado indicaron que se llevó a cabo el proceso de carga para su posterior ejecución a través del Sistema Patria.

"Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU", se procedió a cargar la cuarta porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria", anunció la casa de estudios en el escrito.

De igual modo, en las próximas horas, está previsto que el Ministerio para la Educación (Mppe) deposite pagos al personal administrativo y obrero.

