Último día para aceptar el Bono Único Familiar diciembre en Patria: cómo cobrarlo

La asignación del Bono Único Familiar diciembre de 2025 vence este miércoles, según lo reportado por el Sistema Patria.

Este estipendio es para quienes anteriormente recibían pagos con los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Bono Único Familiar de diciembre vence hoy 10 de diciembre en Patria

El mensaje de notificación "Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!" será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Durante este mes, los beneficiarios del Bono Único Familiar reciben en la billetera Patria el monto de 3.705,00 bolívares.

¿Cómo es el proceso para cobrar el Bono Único Familiar en diciembre 2025?

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la notificación de asignación.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

Se debe recordar que el Bono Único Familiar se asigna de forma automática y aleatoria a los usuarios registrados en el Sistema Patria.

